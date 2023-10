BEIJING, 29 septembre 2023 /CNW/ - Le Festival de la mi-automne, qui a lieu aujourd'hui (vendredi), est célébré par des personnes d'origine chinoise depuis des milliers d'années et est généralement souligné par des réunions de famille, une activité d'observation de la pleine lune et une dégustation de gâteaux de lune.

Depuis les temps anciens, ce festival traditionnel inspire au peuple chinois un sentiment profond de nostalgie à l'égard de son pays et un attachement sincère à celui-ci.

Réfléchissant sa grande affection pour le pays et son peuple, le président chinois Xi Jinping a évoqué la nostalgie à maintes reprises.

De Fuping et Liangjiahe dans la province du Shaanxi dans le nord-ouest de la Chine, à Zhengding, dans la province du Hebei, dans le nord de la Chine, à la province du Fujian, la province du Zhejiang, Shanghai et Beijing, Xi Jinping considère ces endroits où il a travaillé comme ses « villes natales ».

« La nostalgie implique de s'ennuyer d'un endroit après l'avoir quitté. »

Lors d'une visite d'État au Costa Rica en 2013, Xi Jinping a visité la maison d'une famille d'agriculteurs et a parlé de son expérience à Liangjiahe.

« Il est extrêmement rare qu'un président parle avec autant de passion et de fierté du travail d'agriculteur. Certains minimisent peut-être cet aspect, mais pas lui. Il a insisté sur son importance », a déclaré le fils de l'agriculteur costaricain.

À la fin des années 1960, Xi Jinping a quitté Pékin pour se rendre dans un village appelé Liangjiahe, dans une zone aride du Shaanxi, où il a travaillé comme ouvrier et a passé sept ans à la campagne, travaillant et vivant aux côtés d'agriculteurs.

Il a été séparé de sa famille, a dormi dans des grottes, s'est fait mordre par des puces et a travaillé aussi fort que les autres villageois pour s'occuper des cultures, du troupeau de moutons, du transport du fumier et du transport du charbon.

Avant de quitter Liangjiahe, Xi Jinping a exprimé sa reconnaissance aux habitants de Liangjiahe pour leur aide et leur accueil désintéressés. « Je n'oublierai jamais tout ce que Liangjiahe m'a donné », dit-il.

Le président chinois parle souvent de son passage à Liangjiahe, que ce soit dans la petite cour d'une maison d'agriculteurs au Costa Rica, du haut d'une tribune dans l'État de Washington, aux États-Unis, ou lors du forum mondial de haut niveau sur la réduction de la pauvreté et le développement et du Dialogue de haut niveau sur le développement mondial.

Au printemps 1982, Xi Jinping se porte volontaire pour travailler sur le terrain et s'installe à Zhengding, un comté pauvre de la province du Hebei.

Pendant plus de trois ans, il a d'abord été secrétaire adjoint, puis secrétaire du Comité du comté de Zhengding du Parti communiste de Chine (PCC) et a fait un travail précurseur auprès du comité local du PCC, planifiant des stratégies et jetant des bases solides pour le développement de Zhengding.

Évoquant son expérience à Zhengding lors d'une visite d'inspection au Hebei en 2013, Xi Jinping a expliqué qu'il avait compris parfaitement ce que ressentaient les villageois en « étant avec ses camarades tous les jours, en parlant, en réfléchissant et en travaillant ensemble ».

Partout où il va, le président chinois transmet ses sentiments sincères au peuple.

« Ne laissez pas la distance troubler vos véritables sentiments, ne trahissez pas vos véritables sentiments parce que votre vie est très occupée et n'ignorez pas vos véritables sentiments en raison du tourbillon de la vie », a déclaré Xi Jinping lors d'un rassemblement à l'occasion du Festival du printemps en 2017.

« Le fait de voir l'endroit où l'on a travaillé se développer au fil du temps est le moment où l'on se sent plus heureux »

En 1988, il est devenu chef du Parti de la préfecture de Ningde, l'une des régions les plus pauvres de la province du Fujian, dans l'est de la Chine. Au cours de ses deux années à cet endroit, il a visité 123 des 124 cantons, dont les trois quarts n'étaient pas accessibles par des routes asphaltées. Parmi ceux-ci, mentionnons Xiadang, un canton niché profondément dans la région montagneuse du comté de Shouning.

Xi Jinping s'est rendu à Xiadang à trois reprises et a personnellement contribué à soulager la pauvreté dans cette ville éloignée.

Lors de sa première visite, il lui a fallu environ trois heures de voiture et deux heures de marche le long des sentiers escarpés de la montagne pour atteindre le canton.

Il a alors décidé qu'il était essentiel de mettre l'accent sur l'accessibilité. Les travaux de construction d'une autoroute ont commencé quelques mois seulement après sa première visite, et le réseau routier menant à Xiadang est entré en service en janvier 1991.

Sa deuxième visite a eu lieu le 26 juillet 1989, après que le comté eut été frappé par les pires inondations au cours du dernier siècle. Xi Jinping a transmis ses condoléances et envoyé des fonds de reconstruction après une catastrophe aux personnes touchées par les inondations. Il a visité le canton pour une troisième fois le 7 août 1996, afin d'enquêter sur les mesures de réduction de la pauvreté et de les orienter.

Grâce aux efforts de réduction de la pauvreté, d'énormes changements se sont produits à Ningde.

Lorsqu'il a inspecté le Fujian en mars 2021, le président chinois a rencontré plusieurs touristes de Shangrao, dans la province du Jiangxi, qui lui ont dit qu'il ne leur avait fallu que 22 minutes pour prendre le train jusqu'au mont Wuyi, un célèbre lieu de villégiature du Fujian.

Lors d'un banquet qu'il avait organisé afin d'accueillir les invités se rassemblant à Hangzhou pour participer à la cérémonie d'ouverture des 19e Jeux d'Asie, Xi Jinping a chaleureusement recommandé le Zhejiang aux convives présents.

« J'ai travaillé dans la province du Zhejiang pendant plusieurs années. Engagée envers la réforme et l'ouverture, la province est maintenant sur la voie rapide d'un développement de grande qualité », a déclaré le président chinois, ajoutant qu'elle est en train de construire une zone de démonstration pour la prospérité commune et qu'elle est devenue une pionnière dans la modernisation de la Chine.

« Mon travail est de servir la population. C'est très exigeant, mais aussi très gratifiant », a dit Xi Jinping, tout en sachant que gouverner un pays aussi vaste exige un sens aigu des responsabilités et des efforts acharnés.

