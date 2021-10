BEIJING, 14 octobre 2021 /CNW/ - Le respect et la prise en charge des aînés, en particulier des parents, sont considérés comme un héritage des 5 000 ans de civilisation de la Chine. Le concept de piété filiale remonte à 400 av. J.-C., lorsqu'il a été mentionné dans les premiers travaux de philosophes anciens renommés.

Chongyang, ou le Double Ninth Festival, est célébré le 9e jour du 9e mois du calendrier lunaire chinois, qui tombe le 14 octobre cette année. Il y a longtemps que les Chinois se soucient des aînés et les aiment.

Des enfants occupés à travailler passeraient la journée à la maison auprès des parents plus âgés, le président chinois Xi Jinping montrant la voie.

M. Xi, le fils filial

Malgré un horaire serré, M. Xi marcherait avec sa mère, lui tenant les mains, chaque fois qu'il en avait le temps.

Selon CMG, il y a deux photos sur son étagère : une de lui qui marche aux côtés de son père en fauteuil roulant avec d'autres membres de sa famille et une autre de lui qui marche avec sa mère.

La déférence envers les aînés est devenue l'une des caractéristiques de M. Xi, non seulement envers les personnes âgées de sa famille, mais aussi au sein de la société.

M. Xi appelle au respect des anciens combattants

En 1984, M. Xi, alors secrétaire du Comité du comté de Zhengding du Parti communiste de Chine (PCC) dans la province du Hebei au nord de la Chine, a écrit dans un article que « les fonctionnaires d'âge moyen et les plus jeunes devraient respecter les anciens combattants en établissant une relation sincère de coopération, et donc travailler côte à côte et faire avancer le travail du Parti. »

À ce moment-là, il a réclamé plus de soins pour les aînés. Il a vidé une salle de réunion et l'a transformée en espace récréatif pour les aînés. De plus, il a accordé la priorité à leur hospitalisation et a résolu bon nombre de leurs difficultés.

Tout au long de sa carrière politique, le président chinois a toujours défendu la cause des soins aux aînés. Les moments où il manifeste son attention et son respect pour les personnes âgées sont très populaires.

Depuis le 18e congrès national du PCC en 2012, M. Xi a donné une série d'instructions et adopté des plans et des arrangements pertinents pour développer les services de soins aux personnes âgées et le système de retraite du pays.

Au cours de ses inspections domestiques, M. Xi se rend régulièrement dans des établissements de soins pour personnes âgées pour vérifier si les politiques de soutien ont été bien mises en œuvre et si les résidents reçoivent les soins appropriés.

Le développement d'un système de soins aux personnes âgées a été inclus dans le 13e plan quinquennal et a reçu 13,4 milliards de yuans (près de 2 milliards de dollars) du budget central entre 2015 et 2020.

Dans le cadre du 14e plan quinquennal (2021-2025), la Chine améliorera davantage les infrastructures qui aident à soutenir les services de soins aux personnes âgées et à améliorer leur qualité. Selon le plan, la couverture d'assurance de base des personnes âgées du pays atteindra 95 % d'ici 2025, contre 90 % en 2020.

Selon le septième recensement de la population récemment publié en Chine, le pays compte 264 millions de personnes âgées de 60 ans et plus et 191 millions de personnes âgées de 65 ans et plus, soit respectivement 18,7 % et 13,5 % de la population totale.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-13/-Chongyang-Festival-The-Chinese-legacy-of-filial-piety-14k7hkl3tS0/index.html

SOURCE CGTN

Renseignements: Personne-ressource : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected], www.cgtn.com

Liens connexes

www.cgtn.com