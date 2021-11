Notre programme de la cinquième journée était axé sur les idées et les innovations des jeunes. À la fin de la présentation, nous avons publié notre déclaration intitulée « Global Media Strategic Framework on Climate Action ». Celui-ci invite à prendre des mesures immédiates pour atteindre les objectifs mondiaux en matière de réduction des émissions de carbone. La déclaration propose également la création d'une alliance mondiale des médias sur le climat afin d'établir un cadre pour l'action climatique qui comprendrait les éléments suivants :

- Donner la priorité aux rapports sur le climat afin de sensibiliser le public.

- Partager les ressources en lien avec les rapports sur le climat afin de mieux remplir le rôle de la responsabilité sociale des médias.

- Organiser des événements médiatiques conjoints pour accroître l'engagement du public et encourager le renforcement de la communauté.

- Collaborer à amplifier la voix des jeunes afin de les impliquer en tant qu'élément majeur dans la résolution des crises climatiques.

- Renforcer la collaboration entre toutes les plateformes médiatiques afin qu'elles deviennent une source unifiée d'informations crédibles.

- Partager les ressources médiatiques avec les communautés universitaires et commerciales, ainsi qu'avec les ONG et organismes à but lucratif internationaux, afin de renforcer les initiatives en matière de lutte aux changements climatiques.

- Travailler ensemble pour garantir l'authenticité du journalisme afin de lutter contre la désinformation et la démagogie liées à la crise climatique.

Dans le cadre des discours-programmes de la cinquième journée, le coordonnateur résident des Nations Unies en Chine, Siddharth Chatterjee, a évoqué la nécessité d'amorcer un virage sismique en matière d'innovation, d'investissement et de technologie. Manuel Pulgar-Vidal, responsable mondial du climat et de l'énergie au Fonds mondial pour la nature et ancien ministre péruvien de l'Environnement, a prévenu que nous sommes dans une « décennie décisive » alors que le monde s'efforce d'atteindre la carboneutralité et de favoriser une économie résiliente.

Qin Gang, ambassadeur de la Chine aux États-Unis, a répondu aux questions des étudiants chinois et américains sur les changements climatiques. Un haut fonctionnaire de la Banque mondiale, un économiste lauréat du prix Nobel et un professeur de l'Université Harvard ont également pris la parole lors de l'événement.

Au cours des quatre premiers jours, nous avons présenté les répercussions des changements climatiques sur l'environnement mondial, l'importance de la biodiversité, la responsabilité des médias et les actions individuelles des citoyens du monde, avec des chefs d'État et de gouvernement, des hauts fonctionnaires des Nations Unies, du FMI, de la Banque mondiale, ainsi que des experts du climat qui ont partagé leurs points de vue.

Une partie importante de notre couverture comprend une série documentaire en cinq épisodes intitulés « Zero Hour ». Cette série examine les répercussions des phénomènes météorologiques extrêmes et présente la façon dont les jeunes du monde entier trouvent des moyens créatifs d'atténuer la crise climatique.

Pour en savoir plus sur l'événement « Global Action Initiative 2021 - Project Earth », consultez le https://america.cgtn.com/gai/gai.html .

