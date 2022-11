BEIJING, 15 novembre 2022 /CNW/ - La Chine et les États-Unis ont convenu de maintenir une communication stratégique et de mener des consultations régulières, lors d'une rencontre en personne organisée entre les dirigeants des deux pays lundi. Cette rencontre visait à tracer l'orientation future de ce que beaucoup perçoivent comme la relation bilatérale la plus importante au monde.

CGTN : Entretien « approfondi, franc et constructif » entre Xi Jinping et Joe Biden à Bali.

À la veille du Sommet du G20, le président chinois, Xi Jinping, et le président des États-Unis, Joe Biden, se sont rencontrés sur l'île touristique indonésienne de Bali dans le cadre d'un entretien qu'ils ont ensuite qualifié « d'approfondi, franc et constructif ».

Les deux dirigeants, qui ont convenu de maintenir des contacts réguliers, ont demandé à leurs équipes d'assurer le suivi et la mise en œuvre des ententes importantes conclues entre eux et de prendre des mesures concrètes pour ramener les relations sino-américaines sur la voie d'un développement stable.

Taïwan : « la première ligne rouge »

Lors de cette première discussion en personne entre les deux dirigeants depuis l'entrée en fonction de Joe Biden en janvier 2021, Xi Jinping a clairement exposé la position de la Chine concernant Taïwan.

Qualifiant celle-ci comme étant « au cœur même des intérêts fondamentaux de la Chine » et de fondement politique des relations sino-américaines, il a prévenu que la question de Taïwan était la première ligne rouge à ne pas franchir dans les relations bilatérales.

Xi Jinping a donc exhorté les États-Unis à traduire en acte concret les engagements de Joe Biden selon lesquels Washington n'appuie pas « l'indépendance de Taïwan » et n'a pas l'intention d'utiliser Taïwan comme outil pour obtenir une position avantageuse dans la concurrence avec la Chine ou pour la contenir.

Joe Biden a affirmé de nouveau que les États-Unis ne soutiennent ni « l'indépendance de Taïwan », ni « deux Chine », ni « une Chine, un Taïwan ».

Les intentions stratégiques « ouvertes et transparentes » de la Chine

La rencontre entre les deux chefs d'État a eu lieu quelques semaines après la clôture du 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC).

Revenant sur ce congrès et son bilan, Xi Jinping a affirmé que les politiques intérieures et extérieures du PCC et du gouvernement chinois étaient ouvertes et transparentes et que leurs intentions stratégiques étaient clairement énoncées et transparentes, dans un cadre rigoureux de continuité et de stabilité.

En outre, le président chinois a indiqué que la Chine ne cherchait pas à modifier l'ordre international actuel ou à s'ingérer dans les affaires intérieures des États-Unis, et n'avait pas l'intention de défier ou de supplanter ce pays.

Par ailleurs, Xi Jinping a insisté sur le respect des normes fondamentales régissant les relations internationales et des trois communiqués conjoints sino-américains, respect qui constitue le garde-fou et le filet de sécurité les plus importants pour les relations entre les deux pays.

Joe Biden a rappelé qu'il connaissait le président Xi Jinping depuis de nombreuses années et qu'il avait gardé des contacts réguliers avec ce dernier, tout en soulignant que rien ne pouvait remplacer un entretien en personne.

Le président américain a ainsi félicité Xi Jinping pour sa réélection au poste de secrétaire général du Comité central du PCC, avant de souligner que les deux grands pays que sont les États-Unis et la Chine ont la responsabilité d'entretenir des relations constructives.

Enfin, Joe Biden a répété qu'il était dans l'intérêt des États-Unis et du monde que la Chine soit stable et prospère, précisant que Washington respecte le système de la Chine et ne cherche ni à changer le pays, ni à déclencher une nouvelle guerre froide, ni à relancer ses alliances contre la Chine.

