BEIJING, 11 octobre 2023 /CNW/ -- Le 4 octobre dernier, le boxeur syrien Ahmad Ghousoon a remporté une médaille de bronze après avoir mené une rude bataille dans la catégorie masculine des 80 kg. C'est la seule médaille remportée par la Syrie lors de la 19e édition des Jeux asiatiques, organisée à Hangzhou.

En raison du conflit et du blocus économique dans leur pays d'origine, les athlètes syriens sont confrontés depuis dix ans à une réalité problématique, comme des centres d'entraînement de mauvaise qualité. Mais Ahmad Ghousoon et les autres athlètes syriens n'ont jamais abandonné leur rêve de participer aux Jeux asiatiques.

« C'est la troisième fois que je viens en Chine. Quand je marche dans la rue, beaucoup de gens me saluent. Et quand nous avons besoin de support, beaucoup de gens viennent nous aider. Venir ici, c'est comme rentrer à la maison », a-t-il déclaré à China Media Group.

Le sport renforce les liens d'amitié

Les 19e Jeux asiatiques, qui se sont terminés le 8 octobre, ont permis aux sportifs de s'affronter lors des différentes épreuves organisées, tout en œuvrant pour l'amitié et l'unité entre les gens de différentes régions.

Après avoir remporté la médaille d'or de la finale de kourach dans la catégorie féminine des moins de 87 kg, l'athlète chinoise Liu Yi a éclaté en larmes. Elle a subi des blessures à répétition et a été soumise à une forte pression pour gagner le championnat.

En voyant Liu pleurer, sa rivale iranienne Zahra Bagheri l'a embrassée sur la joue pour la réconforter, et les deux femmes se sont serrées dans les bras en souriant.

« J'ai fait tout ce que j'ai pu aujourd'hui. C'est ma meilleure amie et j'ai beaucoup de respect pour elle, a déclaré Mme Bagheri par la suite. Je la félicite et j'espère que nous nous rencontrerons dans un autre match, dans une autre compétition. »

Par ailleurs, le perchiste Ernest John Obiena a fait face à des défis logistiques avec la délégation philippine à son arrivée à Hangzhou avant l'ouverture officielle des Jeux. Le Saoudien Hussain Al-Hizam a autorisé M. Obiena à séjourner dans le camp saoudien et à bénéficier du centre d'entraînement de son équipe.

Créer une communauté asiatique à l'avenir commun

Vinod Kumar Tiwari, directeur général par intérim du Conseil olympique d'Asie (COA), a fait l'éloge des Jeux asiatiques de Hangzhou dimanche.

« Techniquement, nous avons vécu l'une des meilleures éditions des Jeux asiatiques à ce jour. Le niveau des Jeux a été très, très élevé. Nous en sommes vraiment ravis. »

Ghazal Khalaj, capitaine de l'équipe féminine iranienne de kabaddi, a salué la gestion globale des Jeux asiatiques de Hangzhou, notamment l'accès complet aux installations, aux médicaments et aux traitements accordé aux équipes.

Depuis l'ouverture de l'événement, le Media Village (village des médias) et les hôtels officiels ont reçu près de 300 lettres de remerciement d'invités du Japon, de la République de Corée, des Philippines, d'Indonésie et d'autres pays et régions ; ce sont 37 600 bénévoles qui ont été félicités pour leur courtoisie et leur hospitalité.

« Nous devons utiliser le sport pour promouvoir l'unité, saisir l'occasion historique et relever ensemble les défis. Nous devons honorer la devise du COA, "Toujours en avant", et ouvrir des perspectives plus larges pour la voie asiatique vers le développement commun, l'ouverture et l'intégration », a déclaré le président chinois Xi Jinping lors du banquet d'accueil de la cérémonie d'ouverture des Jeux asiatiques de Hangzhou en septembre.

Avec le sport comme passerelle, les Jeux asiatiques de Hangzhou ont fait office de plate-forme d'échanges culturels et de compréhension mutuelle entre les civilisations. Cette année, 45 membres de l'OCA ont participé aux Jeux asiatiques, qui ont été aussi le cadre du plus grand nombre d'événements jamais organisés, y compris pour l'athlétisme, la natation et d'autres sports olympiques majeurs, ainsi que pour le wushu, le sepak takraw, le cricket, le kourach, sans oublier d'autres événements spéciaux qui représentent la culture sportive de différentes régions.

« Le sport est un outil. Nous devons réaliser que l'Asie est l'un des continents les plus forts du monde. Nous devons être unis… En nous appuyant sur le sport, nous devenons plus forts en tant que pays asiatiques », a déclaré Raja Sapta Oktohari, président du Comité national olympique indonésien.

