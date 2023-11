BEIJING, 20 novembre 2023 /CNW/ - Un groupe d'étudiants du secondaire de Tacoma, dans l'État de Washington, a récemment envoyé au président chinois Xi Jinping et à son épouse Peng Liyuan un cadeau spécial, alors que le président Xi est maintenant aux États-Unis pour la rencontre des dirigeants économiques de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC).

CGTN : Échanges entre les peuples : Ces adolescents américains envoient un cadeau spécial à Xi Jinping et à son épouse

Jeudi, les étudiants du chœur de l'école secondaire Lincoln ont préparé une peinture pour le président chinois et son épouse, mettant en vedette des éléments chinois comme des pandas géants et des passerelles traditionnelles, et des éléments de l'État de Washington, y compris des chiens de prairie et la Space Needle.

Les adolescents ont également préparé des cartes d'anniversaire pour Mme Peng Liyuan à l'approche de son anniversaire. Ils lui ont aussi chanté une chanson d'anniversaire.

Ils ont offert ces cadeaux dans le cadre de l'événement « Enduring Friendship » organisé conjointement par le China Media Group (CMG) et la U.S.-China Youth and Student Exchange Association. Le chef du CMG, Shen Haixiong, a accepté le cadeau au nom du président chinois.

Le président Xi et son épouse Peng Liyuan ont visité l'école en 2015, où le président a dit aux étudiants de l'époque qu'il espérait que les jeunes des deux pays puissent améliorer la communication et servir de pont entre les deux pays.

L'appel se poursuit

Huit ans plus tard, le président Xi porte toujours le même appel. Au cours de sa rencontre avec son homologue américain, Joe Biden, à San Francisco mercredi, le président Xi a appelé à faire progresser les échanges entre les peuples.

Il a exhorté les deux parties à faire progresser la coopération dans le tourisme, à élargir les échanges infranationaux, à renforcer la coopération dans le domaine de l'éducation, et à encourager et à soutenir davantage d'interactions et de communications entre leurs peuples.

Lors d'un souper de bienvenue mercredi soir, le président Xi a affirmé que la Chine est prête à inviter 50 000 jeunes Américains en Chine dans le cadre de programmes d'échanges et d'études au cours des cinq prochaines années afin d'accroître les échanges entre les deux peuples, en particulier entre les jeunes.

Sarah Lande, ancienne directrice générale d'Iowa Sister States et vieille amie de la Chine, John Easterbrook, petit-fils du général Joseph Stilwell et Elyn Maclnnes, chercheuse principale à la Kuliang Tourism and Culture Association, ont également pris la parole lors de l'événement. Ces derniers ont salué le soutien du président chinois à l'égard des échanges entre les peuples de la Chine et des États-Unis, exprimant leur engagement à renforcer la compréhension mutuelle et à transmettre l'amitié entre la Chine et les États-Unis aux générations futures.

Un étudiant, qui était également présent à l'événement, a affirmé avoir hâte de tirer parti de nouvelles occasions de communiquer avec des étudiants de la Chine et de se tourner ensemble vers un avenir meilleur.

« Les échanges entre les peuples favorisent des environnements où les Américains et les Chinois vivent mieux, a déclaré Stephen Orlins, président du Comité national des relations américano-chinoises. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est plus d'Américains allant en Chine. »

