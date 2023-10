BEIJING, le 3 oct. 2023 /CNW/ -- La Chine et le Salvador ont connu une croissance rapide du commerce depuis la signature d'un protocole d'entente sur la coopération dans le cadre de la Belt and Road Initiative en 2018.

La Chine a également accru son engagement dans les projets d'infrastructure du Salvador.

Des projets tels que la construction de la bibliothèque nationale et du port de La Libertad ont non seulement créé des possibilités d'emploi pour les populations locales, mais ont également stimulé l'économie locale et amélioré les moyens de subsistance des populations.

Selon l'Administration générale des douanes de la Chine, le volume des échanges commerciaux entre les deux pays a atteint 1,892 milliard de dollars en 2022, soit une augmentation de 9,6 % par rapport à l'année précédente.

« Depuis cinq ans, la relation avec la Chine par le biais de la Belt and Road Initiative a été extrêmement productive », a déclaré Adriana Mira, vice-ministre des Affaires étrangères du Salvador, devant le groupe des médias chinois, ajoutant qu'il s'agit d'une excellente occasion de se rapprocher d'autres pays dans le cadre de la Belt and Road Initiative.

La Belt and Road Initiative, proposée par le président chinois Xi Jinping en 2013, est l'une des expressions du jour les plus utilisées dans le domaine de la coopération internationale. La Belt and Road Initiative vise à ouvrir la voie à un développement partagé et à une prospérité commune grâce à la coopération, et a permis de réaliser plus que la connectivité au cours de 10 années de développement.

Lors d'une visite au Kazakhstan en septembre 2013, M. Xi a prononcé un discours d'une grande importance à l'Université de Nazarbayev.

Dans son discours, M. Xi a ramené l'auditoire à il y a plus de 2 100 ans, quand un envoyé chinois a été envoyé en Asie centrale avec une mission de paix et d'amitié et a ouvert une route de la soie qui a alors permis d'apporter la soie, la porcelaine et le thé chinois dans d'autres parties du monde et de ramener des épices, des fourrures, des fruits et des pierres précieuses.

Au lieu de se concentrer sur la nostalgie, il s'est inspiré des routes commerciales de l'ancienne route de la soie et a proposé l'idée de construire une « ceinture économique le long de la route de la soie ».

Un mois plus tard, en Indonésie, M. Xi a proposé la construction de la route maritime de la soie du 21e siècle, qui, combinée à la proposition de ceinture économique, est finalement devenue la Belt and Road Initiative.

L'initiative favorise l'ouverture et une croissance plus inclusive. M. Xi croit que le fait d'ouvrir davantage un pays mène à une plus grande force et à une plus grande prospérité.

Dans le cadre d'une offre de soutien financier pour la construction de projets liés à la Belt and Road Initiative, la Chine a annoncé en 2014 la création du Fonds pour la route de la soie avec un investissement de 40 milliards de dollars.

En 2015, la Chine a publié la Vision et les Actions sur la construction conjointe de la ceinture économique de la route de la soie et de la route maritime de la soie du 21e siècle afin d'accélérer la mise en œuvre de la Belt and Road Initiative et de relier plus étroitement les pays d'Asie, d'Europe et d'Afrique pour une coopération mutuellement bénéfique.

La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures (BAII), nouveau type d'institution financière multilatérale créée par la Chine et établie conjointement par 57 pays, a été officiellement lancée en janvier 2016.

Visant à améliorer les progrès sociaux et économiques en Asie, la BAII est passée de 57 membres fondateurs à 109 membres approuvés, et a développé un portefeuille de 202 projets dans 33 pays, d'une valeur totale de 38,8 milliards de dollars.

En 2016, le Programme des Nations Unies pour le développement et la République populaire de Chine ont signé un protocole d'entente sur la coopération dans le cadre de la Belt and Road Initiative.

Il s'agit du premier protocole d'entente entre le gouvernement chinois et une organisation internationale sur la promotion de l'initiative. L'engagement d'une organisation internationale est une nouveauté et une innovation dans la Belt and Road Initiative.

En mai 2017, le premier Forum de la Belt and Road Initiative pour la coopération internationale s'est tenu avec succès à Beijing. Plus de 1 600 représentants de plus de 140 pays et de plus de 80 organisations internationales, y compris des chefs d'État et de gouvernement de 29 pays, ont assisté à l'événement.

Le Forum a donné lieu à une liste de livrables de 76 éléments comprenant plus de 270 résultats concrets, et qui a abouti à un consensus international sur l'instauration conjointe de la Belt and Road Initiative.

Le deuxième Forum de la Belt and Road Initiative pour la coopération internationale a également eu lieu à Beijing en 2019. Plus de 6 000 invités étrangers de 150 pays et de 92 organisations internationales ont assisté à la réunion, dont 37 dirigeants étrangers, le secrétaire général des Nations Unies et la directrice générale du Fonds monétaire international.

Les parties participantes sont parvenues à un consensus important sur la construction conjointe de haute qualité de la Belt and Road Initiative et la mise en place d'un partenariat mondial en matière de connectivité, qui a donné lieu à une série de résultats de coopération pratique. Cela signifie que la construction conjointe de la Belt and Road Initiative est entrée dans une nouvelle phase.

La Belt and Road Initiative est un exemple vivant de la construction d'une communauté mondiale ayant un avenir commun, un bien public mondial et une plateforme de coopération fournie au monde par la Chine, selon un livre blanc publié par le Bureau de l'information du Conseil des Affaires d'État de la Chine.

La Chine a poursuivi une coopération ouverte, verte, propre et de haut niveau pour promouvoir le développement durable et améliorer la vie des gens, et a fait progresser une coopération de grande qualité dans le cadre de la Belt and Road Initiative.

Ensemble, les participants à l'initiative ont fait progresser la « connectivité matérielle », la « connectivité souple » et la « connectivité de personne à personne », créant une plateforme importante qui a permis une vaste participation, a établi un consensus international et a mis en commun les forces de toutes les parties.

