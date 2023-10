BEIJING, le 16 oct. 2023 /CNW/ - Birol, un guide touristique local qui travaille en langue chinoise à Istanbul, en Turquie, considère le thé noir comme un élément indispensable de sa routine quotidienne. Et il est loin d'être le seul. Dans un foyer turc typique, la préparation d'une tasse de thé noir à l'aide d'une bouilloire spéciale, connue sous le nom de « çaydanlık », est un moment précieux de la vie quotidienne.

« Le thé noir est présent à chaque instant, du petit-déjeuner au souper, et c'est une boisson traditionnelle utilisée lorsqu'on reçoit des invités et qu'on organise des fêtes », a déclaré Birol.

En Turquie, le thé a une riche histoire qui s'étend sur plus de deux siècles et est devenu un élément essentiel de la culture locale profondément enraciné dans la vie quotidienne de son peuple. Aujourd'hui, le pays est l'un des plus grands consommateurs de thé au monde.

Ce fait marquant a été mis en lumière grâce à la participation de la Turquie à la Belt and Road Initiative (BRI). Historiquement reconnue pour ses solides traditions dans le domaine de la consommation de thé, la Turquie a été témoin de l'ouverture de la BRI aux échanges commerciaux et culturels.

Outre la Turquie, cette initiative a joué un rôle essentiel dans la mobilisation des ressources, l'amélioration des relations entre les pays et la libération des perspectives de croissance potentielles depuis que la Chine a proposé la BRI en 2013.

Au cours de la dernière décennie, les secteurs du commerce et de l'investissement ont connu une croissance constante. De 2013 à 2022, la valeur totale des importations et des exportations entre la Chine et les autres pays de la BRI a atteint 19,1 billions de dollars, maintenant un taux de croissance annuel moyen de 6,4 %, selon un livre blanc publié le 10 octobre par le Bureau de l'information du Conseil des Affaires d'État de la Chine.

À la fin du mois d'août 2023, plus de 80 pays et organisations internationales avaient approuvé l'Initiative chinoise pour la promotion d'une coopération commerciale sans entraves le long de la Belt and Road Initiative. Le pays avait également signé 21 accords de libre-échange avec 28 pays et régions, favorisant ainsi la coopération économique et la connectivité commerciale dans le cadre de la BRI.

Un marché mondial du thé en plein essor

Les exportations chinoises de thé ont connu une croissance stable en 2022. Selon les données fournies par l'Administration générale des douanes, la Chine a exporté un total de 375 300 tonnes de thé, ce qui représente une augmentation de 1,59 % par rapport à l'année précédente.

Plus précisément, les exportations de thé vert se sont chiffrées à 313 900 tonnes, représentant 83,6 % des exportations totales de thé de la Chine. Pendant ce temps, les exportations de thé noir et de thé oolong représentaient respectivement 8,9 % et 5,2 % des exportations totales.

Les pays participants à la BRI ont également constaté une augmentation de leurs exportations de thé. Le Kenya, par exemple, a exporté 1,4 million de kilogrammes de thé vers la Chine en 2022, selon les données fournies par le comité de l'industrie du thé de l'Association chinoise pour la promotion de la coopération agricole internationale.

En tant que producteur prolifique de thé, le Kenya récolte plus de 450 millions de kilogrammes de thé chaque année. Selon Tea Directorate, l'industrie du thé représente environ 23 % du total des recettes en devises étrangères du Kenya. Le secteur soutient également les moyens de subsistance d'environ 5 millions de personnes au Kenya, directement et indirectement, dans un pays qui compte 53 millions d'habitants.

Selon l'Autorité agricole et alimentaire du Kenya, le pays prévoit cette année une nouvelle augmentation de son volume d'exportation de thé en raison du nombre croissant d'expéditions de thés orthodoxes et noirs kényans à destination de la Chine.

En dehors du thé, d'autres secteurs commerciaux se développent également entre les deux pays grâce à la voie ferrée Mombasa-Nairobi Standard Gauge Railway (SGR) lancée en 2017, qui est l'un des premiers résultats concrets des débuts de la BRI. Cette voie ferrée facilite le transport fluide des marchandises importées en vrac vers l'arrière-pays, améliore la logistique et les chaînes d'approvisionnement, et fourni un moyen rapide, efficace et rentable pour le transport des marchandises en vrac.

Selon les données officielles, au cours des huit premiers mois de 2023, le commerce des produits alimentaires entre la Chine et les pays membres de la BRI, y compris le thé, a atteint 553,82 milliards de yuans (76,10 milliards de dollars), soit une augmentation de 10,4 % par rapport à la même période l'an dernier et une augmentation de 162 % par rapport à 2013.

En 2022, le commerce des produits alimentaires entre la Chine et les pays participant à la BRI a atteint 786,31 milliards de yuans, en hausse de 135,3 % par rapport à 2013, selon l'Administration générale des douanes.

En juin de cette année, la Chine a signé plus de 200 accords de coopération dans le cadre de la BRI avec 152 pays et 32 organisations internationales, élargissant ainsi la diversité et l'ampleur du commerce alimentaire.

Les routes historiques du thé favorisent la diffusion de la culture du thé

À travers l'histoire, la culture chinoise du thé a été étroitement liée à des expéditions commerciales le long de routes historiques, comme la route du thé et des chevaux. Cette route commence dans le Sichuan et le Yunnan, des provinces du sud-ouest de la Chine, serpentant le long des contreforts orientaux des monts Hengduan, qui est un centre de production du thé en Chine, avant de s'étendre jusqu'en Inde, qui est située au sud de l'Himalaya.

Une autre route historique, l'ancienne route du thé, a pris naissance au cœur des monts Wuyi, dans la province du Fujian, au sud-est de la Chine, et s'étendait sur environ 13 000 km. Celle-ci comprenait un réseau de routes commerciales et de caravanes qui traversaient la Chine avant d'atteindre l'Europe, jouant un rôle essentiel dans la diffusion du thé chinois à l'étranger.

Selon Huang Baiquan, professeur à l'École d'histoire et de culture de l'Université du Hubei, l'ancienne route du thé était une route commerciale vitale qui combinait les transports par voie maritime et terrestre afin de faciliter le commerce du thé, répondant ainsi aux demandes de diverses communautés ethniques résidant dans le nord-ouest de la Chine, en Russie et en Europe.

« Cette route commerciale traverse différents climats et paysages, servant de plateforme à la coexistence harmonieuse d'activités économiques diversifiées et répondant aux besoins de subsistance des populations résidant le long de la route », a noté Huang Baiquan.

La route commerciale historique suit étroitement le tracé de la route du nord de la ceinture économique le long de la route de la soie créée par la Chine, et constitue une partie importante de la BRI. Elle a favorisé la diversité économique et encouragé les échanges multidimensionnels d'idées et de connaissances entre le sud et le nord de la Chine, la Russie et l'Europe.

« Au cours des processus de culture et de transformation du thé, de transport, de commerce et de consommation, des personnes de différentes nationalités et de divers pays situés le long de l'ancienne route du thé ont instauré et fait progresser une culture du thé dynamique et diversifiée », a ajouté Huang Baiquan.

