BEIJING, le 8 nov. 2022 /CNW/ -- Le monde traverse des changements rapides et est aux prises avec des défis sans précédent en un siècle. Beaucoup de gens ne peuvent s'empêcher de se demander : Le monde pourrait-il être meilleur? En tant que journaliste et communicatrice culturelle, Tian Wei de CGTN, partage son point de vue unique dans cette conférence de 10 minutes sur la Chine.

Tian affirme que de 800 à 200 avant J.-C., les grandes civilisations du monde ont produit certains des penseurs les plus brillants : Confucius, Laozi, Zhuangzi, Xunzi et Hanfeizi en Chine; Socrate, Platon et Aristote en Grèce; les prophètes juifs Isaïe et Zoroastre de Perse; et il y avait Bouddha de l'Inde ancienne. Ils ont jeté les bases philosophiques de toute l'humanité et fourni les meilleures références sur lesquelles les gens peuvent compter pour obtenir des réponses.

Mais aujourd'hui, Tian fait valoir qu'avec les récits et les perspectives dominés par l'Occident, les bonnes réponses sont hors de portée.

À son avis, il y a un manque évident d'information dans l'histoire et les cultures, dont la portée est beaucoup trop limitée. Par exemple, en 2013, le Time Magazine, bien connu pour présenter la personne la plus influente de l'année, a publié une liste des « 100 personnes les plus importantes de l'histoire ». Aucun Asiatique ne s'est retrouvé sur la liste. Cela montre clairement que certaines valeurs mondiales contemporaines reflètent une partie très limitée du passé de l'humanité. Comment les gens peuvent-ils résoudre les défis auxquels est confrontée l'humanité tout entière, s'ils ne sont limités qu'à l'inspiration et à la sagesse de certaines parties du monde?

Selon Tian, le manque d'information et la perte d'une diversité de récits mènent à des problèmes encore plus graves de manque de conscience de soi et d'estime de soi dans notre propre culture. Prenons l'exemple du confucianisme. Cette école de pensée met l'accent sur la justesse des relations sociales, la justice, la bonté et la sincérité. Elle enseigne qu'un souverain doit gouverner par la vertu, et non par la force, avec un système complet établi pour limiter la puissance impériale. Avec une philosophie pratique centrée sur la relation entre l'individu et la société, le confucianisme a trouvé son chemin dans le cœur des personnes.

Selon Tian, la découverte de soi, la conscience de soi et l'estime de soi de sa propre culture ne sont pas seulement importantes pour ces personnes, c'est un grand service pour tous, car les gens doivent apporter la plus grande créativité et la plus grande diversité pour relever les défis d'aujourd'hui. fin.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-07/Cultural-solutions-to-world-challenges-1eKxjb3oyWs/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=sq99gbN9tOg

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]