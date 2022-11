BEIJING, 23 novembre 2022 /CNW/ - Alors que l'économie mondiale est ébranlée par la pandémie et les tensions géopolitiques, et montre même des signes de récession, la Chine a stabilisé son économie grâce à un ensemble de mesures, ont déclaré lundi des fonctionnaires et des experts lors de la conférence du Financial Street Forum de 2022. Ces derniers ont profité du sommet pour appeler à la coopération et à la sensibilisation au risque.

La reprise économique de la Chine s'est poursuivie cette année malgré les pressions, ce qui témoigne d'une bonne dynamique de développement à long terme, a déclaré Fu Linghui, porte-parole du Bureau national de la statistique, lors de la conférence.

Bien que confrontée à la situation internationale complexe et grave et à d'autres difficultés imprévues, l'économie chinoise a fait preuve d'une résilience et d'une vitalité remarquables, a ajouté M. Fu.

En faisant le bilan de cette année, M. Fu a expliqué que la Chine avait mis en œuvre un ensemble de politiques visant à stabiliser l'économie, transformant un ralentissement au deuxième trimestre en une reprise au troisième trimestre.

Entre-temps, M. Fu a souligné que la Chine avait activement élargi son ouverture de haut niveau.

Alors que le monde fait face à des risques croissants de récession, la Chine s'est engagée à établir un nouveau système pour une économie ouverte de plus haut niveau, notamment en faisant la promotion du commerce et en assurant des services portuaires, a-t-il précisé.

Malgré la reprise de cette année, les fonctionnaires ont également lancé une mise en garde contre les risques financiers liés aux lourdes dettes et à l'inflation élevée.

Xuan Changneng, sous-gouverneur de la Banque populaire de Chine, a indiqué lors de la conférence que les organismes de réglementation financière avaient comme tâche principale de repousser les risques financiers importants et de maintenir la stabilité dans le secteur.

Après la crise financière de 2008, la communauté mondiale est parvenue à un consensus sur le renforcement du système de gestion macroprudentielle afin d'éviter les débordements de risques financiers, a confié M. Xuan, notant que la Chine avait fait des progrès dans le secteur de la gestion avec les politiques connexes lancées ces dernières années.

En ce qui concerne l'avenir, la Chine est confrontée à des occasions et à des défis, a rapporté Wang Weidong, vice-président de la Banque de développement de Chine, le plus important prêteur sur contrat d'assurance du pays.

Le ralentissement économique mondial pourrait entraîner une baisse de la demande, tandis que la diminution de la consommation et du rendement des investissements pourrait également se manifester chez nous, a-t-il remarqué.

Cependant, la Chine dispose d'une capacité suffisante pour le développement et la mise à niveau de l'industrie, a poursuivi M. Wang, concluant que les facteurs fondamentaux d'un développement positif à long terme demeurent inchangés.

La Banque de développement de Chine continuera de faire des efforts pour servir l'économie réelle, notamment en stabilisant la croissance du crédit et en offrant plus de soutien aux secteurs clés, tels que la fabrication, la technologie, l'innovation, les petites entreprises et les microentreprises, ainsi que l'industrie verte, a-t-il confirmé.

« Le développement et la coopération sont les "clés" de la résolution des problèmes mondiaux et peuvent aider les pays à faire face aux défis et à surmonter les difficultés », a signifié Peng Chun, président et chef de la direction de la China Investment Corporation, lors de la conférence.

La Chine est en train de mettre au point un modèle de double circulation, avec l'ouverture comme nouveau modèle de développement, qui apportera davantage de soutien à une chaîne d'approvisionnement mondiale plus résiliente et partagera de nouvelles possibilités avec le monde, a assuré M. Peng.

