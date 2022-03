CGTN : Des efforts communs entre la Chine et les États-Unis sont nécessaires pour assurer la paix et la tranquillité dans le monde

BEIJING, 21 mars 2022 /CNW/ - De la pandémie de COVID-19 à la crise en Ukraine, le contexte international a connu des changements importants, la paix et le développement dans le monde se heurtant à de nombreuses difficultés.

« Le monde n'est ni tranquille, ni stable », a déclaré le président chinois Xi Jinping vendredi, alors qu'il exhortait la Chine et les États-Unis à assumer leur part des responsabilités internationales et à œuvrer en faveur de la paix et de la tranquillité dans le monde.

M. Xi a tenu ces propos lors d'une vidéoconférence menée avec le président des États-Unis, Joe Biden, à la demande de ce dernier.

« En tant que dirigeants de grands pays, nous devons réfléchir à la façon d'aborder adéquatement les problèmes des points chauds de la planète et, surtout, garder à l'esprit la stabilité mondiale ainsi que le travail et la vie de milliards de personnes », a mentionné M. Xi à M. Biden.

À la suite de leur discussion franche et approfondie, les deux dirigeants ont convenu de prendre des mesures concrètes pour remettre les relations entre la Chine et les États-Unis sur la voie d'un développement soutenu et de déployer des efforts de part et d'autre pour un règlement approprié de la crise en Ukraine.

« Je prends ces remarques très au sérieux »

M. Biden a dit une fois encore à M. Xi que les États-Unis ne cherchent pas à déclencher une nouvelle guerre froide avec la Chine, à changer le système chinois ou à revitaliser les alliances contre la Chine, et que les États-Unis n'appuient pas l'« indépendance de Taïwan » ou n'ont pas l'intention de chercher à entrer en conflit avec la Chine. M. Xi a répondu : « Je prends ces remarques très au sérieux. »

Il a souligné que les relations entre la Chine et les États-Unis, au lieu de se sortir de la situation difficile créée par l'administration américaine précédente, ont connu un nombre croissant de difficultés. Il convient de noter, en particulier, que certaines personnes aux États-Unis ont envoyé un mauvais signal aux forces qui militent pour l'« indépendance de Taïwan », a affirmé M. Xi, ajoutant que « c'est très dangereux ».

Une mauvaise gestion de la question de Taïwan perturbera les liens bilatéraux, a déclaré M. Xi. « La Chine espère que les États-Unis accorderont à cette question toute l'attention qu'elle mérite », a-t-il déclaré.

La cause directe de la situation actuelle des relations entre la Chine et les États-Unis est que certaines personnes du côté américain n'ont pas donné suite à l'importante entente commune conclue par les deux présidents, ni aux déclarations positives du président Biden. Les États-Unis ont mal perçu et mal calculé l'intention stratégique de la Chine, a souligné M. Xi.

Il a affirmé qu'il y a eu et qu'il continuera d'y avoir des différences entre la Chine et les États-Unis. « Ce qui compte, c'est de garder le contrôle de ces différences. Une relation qui se renforce de façon soutenue est dans l'intérêt des deux parties », a déclaré le président chinois.

« Il faut deux mains pour applaudir »

La vidéoconférence de vendredi était la première conversation entre les deux dirigeants depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Ils ont tous deux exprimé leur opinion sur la question et se sont dits prêts à déployer des efforts en vue d'un règlement adéquat de la crise.

Alors que M. Biden s'est dit prêt à communiquer avec la Chine pour empêcher que la situation s'aggrave, M. Xi lui a dit que « la Chine ne veut pas que la situation en Ukraine en arrive là. La Chine défend la paix et s'oppose à la guerre. Cela fait partie intégrante de l'histoire et de la culture de la Chine. »

Le président chinois a réitéré les grands principes qui sous-tendent l'approche de la Chine face à la crise en Ukraine et a souligné que toutes les parties doivent appuyer conjointement la Russie et l'Ukraine en vue de tenir un dialogue et des négociations qui produiront des résultats et mèneront à la paix.

« Plus la situation est complexe, plus il est nécessaire de garder la tête froide et de rester rationnel », a souligné M. Xi, ajoutant que, peu importe les circonstances, il est toujours nécessaire de faire preuve de courage politique pour créer un espace pour la paix et laisser place à un règlement politique.

Il a cité deux dictons chinois : « Il faut deux mains pour applaudir » et « Celui qui a attaché la cloche au tigre doit l'enlever ». M. Xi a exhorté les États-Unis et l'OTAN à mener un dialogue avec la Russie afin d'aborder le nœud de la crise en Ukraine et d'apaiser les préoccupations liées à la sécurité de la Russie et de l'Ukraine.

Soulignant que la situation est déjà très difficile pour les pays du monde entier en raison de la pandémie de COVID-19, le président chinois a également fait une mise en garde en affirmant que des sanctions radicales et systématiques ne feraient que faire souffrir le peuple.

« Si elles s'intensifient, elles pourraient déclencher de graves crises dans l'économie et le commerce mondiaux, les finances, l'énergie, l'alimentation, l'industrie et les chaînes d'approvisionnement, paralysant ainsi l'économie mondiale déjà chancelante et causant des pertes irrévocables », a déclaré M. Xi.

« La Chine fait de son mieux pour assurer la paix et continuera de jouer un rôle constructif », a-t-il ajouté.

