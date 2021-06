CGTN : Des astronautes chinois discutent avec la Terre depuis l’espace

Mercredi, le président chinois Xi Jinping a transmis ses salutations aux trois astronautes par liaison vidéo, les félicitant d'être bien arrivés dans la station et les remerciant pour leur travail.

« Comment se passe la vie là-haut? », a demandé Xi Jinping, aussi secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Chine et président de la Commission militaire centrale, au trio, dont les pieds ont été temporairement attachés au sol du module pendant la conversation en raison de la gravité zéro dans l'espace, s'intéressant également à leur santé, vie et travail.

« Merci de votre sollicitude, secrétaire général! Nous sommes en excellente condition physique et nos travaux spatiaux se déroulent bien », a déclaré Nie Haisheng, commandant de la mission.

Xi Jinping salue la mission spatiale de la Chine

« La construction d'une station spatiale est une étape importante pour la cause des vols spatiaux en Chine », a déclaré M. Xi Jinping lors de la discussion retransmise.

« Cela ouvrira de nouveaux horizons pour l'utilisation pacifique de l'espace par l'humanité. Vous êtes les représentants d'innombrables combattants dans la nouvelle ère des vols spatiaux en Chine », a-t-il déclaré.

À ce jour, le plus long séjour dans l'espace pour des astronautes chinois a été de 33 jours.

« Lors des missions précédentes, nous avons envoyé de l'eau et de l'oxygène dans l'espace avec des astronautes. Mais pour un séjour de trois à six mois, l'eau et l'oxygène rempliraient le convoi sans laisser de place pour les autres biens et matériaux nécessaires. Nous avons donc installé un nouveau système de survie pour recycler l'urine, le condensat d'expiration (EBC) et le dioxyde de carbone dans le module principal », a indiqué Bai Linhou, concepteur en chef adjoint de la station spatiale à la China Academy of Space Technology (CAST) à Xinhua lors d'une entrevue réalisée plus tôt.

Le module principal de Tianhe, où sont actuellement postés les trois astronautes, mesure 16,6 mètres de long, avec un diamètre maximal de 4,2 mètres et une masse au décollage de 22,5 tonnes. Il s'agit du plus grand engin spatial développé et lancé par la Chine.

Il est destiné à aider les ingénieurs chinois en aérospatiale à effectuer la vérification de technologies clés, y compris les ailes solaires flexibles, l'assemblage et l'entretien en orbite, et surtout un nouveau système de survie.

Comptant déjà cinq missions de lancement effectuées cette année, la Chine prévoit six autres missions en 2022, y compris le lancement des modules de laboratoire Wentian et Mengtien, de deux vaisseaux spatiaux cargo et de deux vaisseaux spatiaux habités, pour achever la construction de la station spatiale.

Les autorités chinoises affirment que la nouvelle station spatiale ne sera pas réservée aux Chinois, mais ouverte au monde.

« Les astronautes étrangers et la coopération mondiale en matière d'expériences scientifiques sont les bienvenus dans la station spatiale chinoise », a déclaré Hao Chun, directeur du China Manned Space Engineering Office, dans un entretien exclusif accordé à CGTN.

Des astronautes chinois discutent avec la Terre depuis l'espace

