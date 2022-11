CGTN - Déclaration de Xi Jinping à Joe Biden : « Nous devons remettre les liens entre la Chine et les États-Unis sur la bonne voie. »

BEIJING, 15 novembre 2022 /CNW/ - Lors de la rencontre des dirigeants des 20 plus grandes économies du monde sur l'île indonésienne de Bali pour le Sommet du G20, la réunion en personne entre les dirigeants de la Chine et des États-Unis a attiré l'attention du monde entier.

Lundi après-midi, le président chinois Xi Jinping et le président des États-Unis Joe Biden ont eu leur première discussion en personne depuis que ce dernier est entré en fonction en janvier 2021.

Déclaration de Xi Jinping à Joe Biden : Nous devons remettre les liens entre la Chine et les États-Unis sur la bonne voie.

Dans son discours d'ouverture, Xi Jinping a expliqué au président Biden que, depuis le premier contact et l'établissement des relations diplomatiques jusqu'à aujourd'hui, la Chine et les États-Unis ont connu plus de 50 années mouvementées, avec des gains et des pertes, de l'expérience et des leçons.

« L'histoire est le meilleur cadre de référence, a affirmé le président chinois. Nous devons l'utiliser comme un miroir et la laisser guider l'avenir. »

Xi Jinping a dit qu'il était prêt à travailler avec son homologue américain pour ramener les relations entre la Chine et les États-Unis sur la voie d'une croissance saine et stable au profit des deux pays et du monde entier.

Xi Jinping incite les hommes d'État à entrer dans l'ère du changement

La réunion fort attendue a eu lieu pendant une période de turbulence dans les relations entre la Chine et les États-Unis.

Xi Jinping a indiqué que l'état actuel des relations entre ces deux pays n'est pas dans leur intérêt fondamental et dans celui de leurs peuples, ni dans celui de la communauté internationale.

Il a ajouté : « En tant que dirigeants de deux grands pays, nous devons jouer un rôle de chef de file, tracer la bonne voie pour la relation entre la Chine et les États-Unis et l'orienter dans une trajectoire ascendante ».

« Un homme d'État doit réfléchir et savoir orienter son pays, a continué le président chinois à M. Biden. Il doit aussi réfléchir et savoir comment s'entendre avec d'autres pays et le reste du monde. »

Notant que des changements sans précédent ont actuellement lieu dans le monde, le président chinois a mentionné que l'humanité est confrontée à des défis sans précédent.

« Le monde s'attend à ce que la Chine et les États-Unis gèrent correctement leurs relations », a-t-il dit.

Selon Xi Jinping, les deux pays doivent travailler avec tous les autres pays pour donner plus d'espoir à la notion de paix mondiale, améliorer la confiance à l'égard de la stabilité mondiale et favoriser un élan renouvelé vers un développement commun.

Le président Biden, qui a été le premier à prendre la parole, a proposé que les États-Unis et la Chine trouvent des moyens de travailler ensemble pour s'attaquer à des problèmes mondiaux urgents comme les changements climatiques et l'insécurité alimentaire.

La réunion de lundi a donné lieu à la sixième conversation entre les deux présidents.

Le président chinois a expliqué que, bien que les deux dirigeants sont demeurés en communication par vidéoconférence, par téléphone et par lettre, rien ne peut vraiment remplacer les échanges en personne.

