BEIJING, 17 novembre 2024 /CNW/ - « De Chancay à Shanghai » est devenu un slogan populaire au Pérou, où le port de Chancay, un projet phare de la Belt and Road Initiave (BRI) proposée par la Chine, a été officiellement inauguré en grande pompe jeudi dernier.

Le mégaprojet de 1,3 milliard USD devrait révolutionner le commerce régional en accueillant les plus grands cargos du monde et en réduisant considérablement les délais d'expédition. La première phase du projet réduira le temps de transport maritime du Pérou vers la Chine à 23 jours, et diminuera les coûts logistiques d'au moins 20 %.

Le nouveau port compte quatre postes d'amarrage d'une profondeur maximale de 17,8 mètres et peut accueillir des porte-conteneurs de très grande taille d'une capacité de 18 000 équivalents vingt pieds (EVP). La capacité de production annuelle prévue du port est d'un million d'EVP à court terme et de 1,5 million d'EVP à long terme, ce qui en fera une plaque tournante clé du commerce entre l'Amérique latine et l'Asie.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré dans son article publié jeudi dans le journal péruvien El Peruano que le projet du port de Chancay devrait générer chaque année des revenus de 4,5 milliards USD pour le Pérou et permettre la création de plus de 8 000 emplois directs.

Le président Xi et son homologue péruvien, Dina Boluarte, ont assisté jeudi à la cérémonie d'inauguration du port de Chancay par liaison vidéo.

« De Chancay à Shanghai, nous assistons non seulement à l'enracinement et à la floraison de la Belt and Road Initiative au Pérou, mais aussi à la naissance d'une nouvelle porte d'entrée reliant la terre à la mer, et l'Asie à l'Amérique latine », a déclaré le président Xi lors de la cérémonie d'ouverture.

Xi Jinping avait pris un avion jeudi dernier pour effectuer une visite d'État au Pérou et assister à la 31e réunion des dirigeants économiques de la Coopération économique pour l'Asie-Pacifique (APEC). Il s'agit de sa sixième visite sur le continent depuis 2013.

Transformer la dynamique commerciale régionale

Selon les dires du président Xi, le port de Chancay, en plus de constituer un bon port en eau profonde, est également le premier port intelligent et écologique d'Amérique du Sud.

Porte d'entrée stratégique du Pérou vers le Pacifique, le port est relié à la Route panaméricaine via un tunnel, offrant un accès direct à la capitale péruvienne, Lima. En tant que première « autoroute maritime » vers l'Amérique latine, il permettra un transport plus rapide et plus rentable des produits d'exportation péruviens, comme les canneberges et les avocats, vers les marchés asiatiques.

« Notre objectif est de devenir le Singapour de l'Amérique latine, afin que le fret portuaire passe ici lorsqu'il est transporté vers l'Asie. Lorsqu'une personne du Brésil, du Venezuela, de la Bolivie, du Paraguay et de l'Argentine veut se rendre en Asie, elle devrait considérer le Pérou comme un point de départ », a déclaré le ministre péruvien des Transports, Raul Perez Reyes, à la presse le mois dernier.

La construction du port de Chancay répond parfaitement à la demande croissante d'échanges commerciaux entre la Chine et l'Amérique latine.

En outre, le Pérou a élaboré des plans pour développer un réseau ferroviaire et routier reliant le port de Chancay aux grandes villes du pays, avec des liens futurs potentiels avec les réseaux de transport d'autres pays de la région. Le Pérou pourrait également soutenir l'exportation efficace de soja, de viande congelée et de minerai de fer en provenance du Brésil, ainsi que de café, d'avocats et d'autres marchandises en provenance de la Colombie à destination de l'Asie par l'entremise de cette nouvelle route commerciale.

« Le port de Chancay va aider le Pérou à améliorer l'efficacité du transport maritime et à approfondir la coopération commerciale avec l'Asie », a déclaré David Gamero, directeur adjoint du projet du mégaport de Chancay. Il a ajouté qu'au-delà des avantages économiques directs, le mégaport stimulerait également le développement de la chaîne de valeur logistique de l'Amérique latine et ferait progresser la croissance technologique et industrielle, créant un effet multiplicateur.

Xi Jinping a déjà qualifié le Pérou de « voisin de la Chine de l'autre côté du Pacifique » et a cité un poème chinois ancien pour définir les relations de la Chine avec les pays d'Amérique latine et des Caraïbes : « Les vrais amis se sentent toujours proches les uns des autres, quelle que soit la distance entre eux. »

Une fois en service, le port de Chancay sera en mesure d'intégrer l'ensemble de la région latino-américaine au cadre économique dynamique de l'Asie-Pacifique, ce qui renforcera grandement la connectivité à l'intérieur et à l'extérieur du continent.

Intensifier la coopération entre la Chine et l'Amérique latine

La BRI, proposée par la Chine en 2013, a incorporé l'Amérique latine et les Caraïbes en 2017.

En 2023, 22 pays de la région ont signé des documents de coopération BRI avec la Chine, selon le rapport d'un groupe de pilotage de la Belt and Road Initiative. Parmi les projets importants, il convient de mentionner la ligne de transmission ultra-haute tension de la centrale hydroélectrique de Belo Monte au Brésil, ainsi que le réseau ferroviaire argentin de la société Belgrano Cargas.

En outre, depuis 2012, la Chine est devenue le deuxième plus important partenaire commercial de l'Amérique latine. En 2023, le volume total des échanges commerciaux entre la Chine et les pays d'Amérique latine a dépassé les 489 milliards USD.

Les experts affirment que les investissements et le soutien technique de la Chine aident les pays d'Amérique latine à accélérer leur développement économique et qu'ils sont devenus un moteur de développement important pour les pays du Sud. Ils ont également souligné que la participation de Xi Jinping à la réunion de l'APEC avait donné un élan positif à l'intégration régionale et à la coopération économique.

Rafael del Campo Quintana, vice-président de la Peruvian Exporters Association, a déclaré que l'APEC constituait non seulement une importante plateforme de promotion du commerce régional et de la coopération économique, mais qu'elle fournissait également aux pays en développement, y compris le Pérou, des occasions de s'intégrer profondément à l'économie mondiale.

