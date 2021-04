CGTN : D’étudiants instruits à extrémistes radicalisés au Xinjiang

M. Dolqun étudiait à l'étranger pour obtenir un diplôme d'études supérieures lorsqu'il est devenu membre du Mouvement pour l'indépendance du Turkestan de l'Est (ETIM), qui a changé son nom pour devenir le Parti islamique du Turkestan (TIP) en 2014. Le groupe est responsable de nombreux meurtres au Xinjiang et a été désigné comme organisation terroriste par les Nations Unies.

M. Dolqun a affirmé que cette « influence philosophique » était graduelle et subtile. Peu après, il a commencé à se sentir « sans valeur » et a commencé à percevoir les gens en dehors de sa foi comme des « infidèles ». En 2019, M. Dolqun a été condamné à sept ans de prison pour incitation au terrorisme et autres crimes. Maintenant, il pense que le plus grand sens de la vie est de réaliser sa valeur sur la bonne voie. Il veut utiliser son expérience pour alerter les autres qui s'apprêtent à suivre le même parcours.

Mme Dilnur a dit qu'elle avait commencé à assister à des conférences de M. Quran par curiosité. Au fur et à mesure qu'elle s'est impliquée, elle a senti un « effet d'endoctrinement constant » et a commencé à sentir que l'atmosphère était « éteinte ». Par la suite, on lui a montré des vidéos d'entraînement terroriste dans des camps et on l'a encouragée à mener des missions dans différents pays.

-- Je me sens trompée et exploitée, a déclaré Mme Dilnur.

C'est l'un des nombreux témoignages du documentaire exclusif de CGTN « The war in the shadows : Challenges of fighting terrorism in Xinjiang ». Regardez le documentaire complet ici.

