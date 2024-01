CGTN : Comment un plan sur 20 ans a permis à la croissance économique de Fuzhou d'aller de l'avant

BEIJING, 22 janvier 2024 /CNW/ - Le port de Fuzhou, sur la côte sud-est de la Chine, est devenu l'un des plus importants ports de conteneurs. En 2022, il figurait parmi les 20 principaux ports du monde en termes de débit de marchandises.

Ce port plein d'animation en dit long sur la réussite du développement de l'économie maritime de Fuzhou, capitale de la province du Fujian, au sud-est de la Chine.

Connue sous le nom de « Fuzhou at Sea », l'approche proactive visant à assurer le développement économique à partir de la mer est un élément important du plan de développement à long terme qui fut lancé par le président chinois Xi Jinping.

Le président Xi, alors chef du Parti de Fuzhou, était chargé d'élaborer la vision stratégique de développement économique et social de la ville sur 20 ans, et plus précisément de planifier les objectifs, les étapes, les aménagements et les priorités sur 3, 8 et 20 ans - stratégie qui a été nommée « 3820 ».

« Le développement d'une ville devrait non seulement tenir compte des objectifs de développement à moyen et à long terme sur 10 et de 20 ans, mais également des objectifs de développement à plus long terme sur 30 ans, 50 ans ou même sur des centaines d'années », avait souligné à l'époque Xi Jinping.

Un plan directeur pour l'avenir

Il y a plus de 30 ans, la ville de Fuzhou, entourée de montagnes et de rivières, était peu industrialisée, avec des revenus fiscaux faibles et des moyens de transport peu développés.

Lorsqu'il assuma le rôle de secrétaire du Parti en avril 1990, la question qui préoccupait Xi Jinping était de savoir comment trouver une porte de sortie pour permettre le développement de la ville.

Il passa ensuite plus d'une année à mener des recherches sur le terrain, avant d'entendre au début de 1992 l'appel à la réforme et à l'ouverture de Deng Xiaoping, pendant sa « tournée du Sud », et de saisir l'occasion qu'elle présentait.

Sous la direction de Xi Jinping, plus de 1 600 cadres menèrent alors des recherches et tinrent des réunions de recueil d'avis sur divers sujets comme l'agriculture et l'industrie. Plus de 25 000 avis publics furent recueillis en deux semaines.

Après des dizaines de révisions, le plan du projet fut adopté en novembre 1992.

Selon le plan, il était prévu que d'ici 1995 l'économie de la ville devrait atteindre un niveau supérieur, et doubler ses principaux indicateurs par rapport à 1990.

D'ici 2000, les principaux indicateurs de la ville, comme les niveaux urbains et ruraux de PIB par habitant, devraient atteindre le niveau de développement des villes nationales avancées. Et d'ici 2010, Fuzhou devrait atteindre ou se rapprocher du niveau de développement moyen des pays ou régions moyennement développés d'Asie.

« Ce plan scientifique et systématique est divisé en trois étapes en termes d'indicateurs, et les comparaisons se feront avec nous-mêmes, avec les villes environnantes et avec les villes du même niveau de développement dans le monde », avait déclaré à l'époque au China Media Group Yan Zheng, vice-président de l'Académie des sciences sociales du Fujian.

Miser sur ses forces

Xi Jinping présenta le plan d'une vision tournée vers l'avenir et fit la promotion des composantes majeures du projet stratégique « 3820 », à savoir l'élaboration du « Cercle économique du triangle d'or de l'estuaire du Minjiang » et de « Fuzhou at Sea ».

« Comment pouvons-nous gérer la mer quand la terre elle-même n'est pas encore assez développée? » Des doutes furent soulevés à ce moment-là. Xi Jinping proposa « d'accorder autant d'importance aux zones maritimes qu'aux terres cultivées, et autant au développement maritime qu'à la production alimentaire, afin que les "tentacules" de l'accélération du développement économique s'étendent à la terre et à la mer ».

Par la suite, Fuzhou lança une stratégie globale de développement axée sur des zones côtières et maritimes clés.

Plusieurs industries comme le transport maritime et les industries portuaires connurent un essor, et des industries émergentes comme la biomédecine marine et la fabrication d'éoliennes en mer haut de gamme furent fortement encouragées.

« Xi Jinping nous a aidés à analyser les avantages de Fuzhou », a déclaré au CMG Zhao Ruqi, alors directeur du Bureau d'études politiques du Comité municipal du parti de Fuzhou, ajoutant que « la solution était de trouver le développement à partir de la mer ».

De 1992 à 1995, le PIB de Fuzhou augmenta à un taux annuel moyen de 26,6 %, et le premier objectif de la stratégie fut réalisé en trois ans.

En suivant le plan directeur pour l'avenir, Fuzhou réussit à atteindre à heure dite les objectifs qu'elle s'était fixés sur 8 ans et sur 20 ans.

Fuzhou est depuis devenue l'une des villes côtières de la Chine connaissant l'une des économies maritimes les plus actives. En 2022, la production maritime totale de Fuzhou a dépassé les 330 milliards de yuans (environ 46 milliards de dollars).

Pour Han Qingxiang, professeur de l'École du Parti du Comité central du Parti communiste de Chine, l'importance de la stratégie « 3820 » s'étend au-delà de la ville.

« De la vision stratégique sur 20 ans de Fuzhou aux objectifs pour 2035 de la Chine, et de "Fuzhou at Sea" à la stratégie "Faire de la Chine un pays maritime fort", nous explorons et mettons constamment en œuvre des projets, conformément aux plans de planification à long terme, à la gouvernance scientifique, et au développement coordonné proposé par le projet stratégique "3820" », a déclaré M. Han.

