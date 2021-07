CGTN : Comment les membres du Parti communiste chinois interprètent-ils le succès de leur parti?

Alors que le monde explore des théories académiques qui peuvent expliquer le succès à long terme du PCC, ses membres fournissent des réponses.

L'aspiration initiale du PCC demeure inchangée

« Les récipiendaires sont des héros ordinaires qui s'acquittent de leurs fonctions et contribuent de façon discrète », a déclaré le président Xi Jinping, également secrétaire général du comité central du PCC et président de la commission militaire centrale, lors de son discours prononcé à la cérémonie de remise des médailles du 1er juillet.

« Les récipiendaires de la médaille du 1er juillet incarnent le principe fondamental des communistes chinois, qui consiste à placer le peuple au fond de son cœur et le servir de tout cœur », a-t-il ajouté.

Depuis sa fondation il y a un siècle, le PCC a toujours gardé à l'esprit sa mission fondatrice : rechercher le bonheur du peuple et rajeunir la nation chinoise. Ses membres ont travaillé sans relâche afin d'atteindre ce but.

Les histoires des membres exceptionnels du Parti qui ont reçu la médaille du 1er juillet expliquent clairement qu'il faut rester fidèle à l'aspiration initiale et à la mission fondatrice du Parti. En fait, il est facile de trouver d'autres exemples à cet égard dans le processus de développement de la Chine sous la direction du PCC.

Dans la lutte de la Chine contre la pandémie de COVID-19, plus de 39 millions de membres du PCC ont combattu le virus en première ligne, et plus de 13 millions d'entre eux se sont portés volontaires. Près de 400 membres du PCC ont défendu la vie et la sécurité d'autrui au péril de leur propre vie.

Dans le cadre de la campagne de lutte contre la pauvreté en Chine, entre 2013 et 2020, plus de 3 millions de membres du Parti ont été sélectionnés et délégués comme premiers secrétaires du Parti et membres de l'équipe de travail résidents pour mener à bien des projets ciblés à l'échelle nationale.

Grâce à des efforts continus, les 98,99 millions de résidents ruraux pauvres restants ont tous été sortis de la pauvreté vers la fin de l'année 2020.

Le président chinois a expliqué que des générations de membres du PCC ont lutté avec ténacité pour l'indépendance nationale et la libération, la prospérité et la force du pays, ainsi que pour le bonheur du peuple.

L'engagement politique du PCC : Le peuple d'abord

L'année 2021 marque le centième anniversaire de la fondation du PCC, et tout au long de ces années, le Parti est demeuré attaché à une philosophie de développement axée sur la population. Servir le peuple constituait la principale mission du Parti lors de sa fondation en 1921.

Dans son discours lors de la cérémonie de remise des prix mardi, Xi Jinping a souligné que les membres du PCC doivent accorder la priorité aux intérêts du peuple et travailler à le servir, à répondre à ses besoins et à rester près de lui.

La notion de « peuple » est toujours un mot clé dans les discours du président chinois. « Le peuple est le créateur de l'histoire; il est la force fondamentale qui détermine l'avenir de notre Parti et de notre pays », a-t-il déclaré. Le développement de la Chine s'inscrit dans cette philosophie.

Les réalisations macroéconomiques de la Chine se sont également traduites par le bien-être de son peuple. En 2020, le système de sécurité sociale couvrait plus de 1,3 milliard de personnes.

Alors que la Chine s'engage dans un nouveau périple visant la construction complète d'un pays socialiste moderne, Xi Jinping, dans son discours, a invité les membres et les responsables au sein du PCC à avancer avec audace vers l'objectif du deuxième centenaire et le rêve de rajeunissement national du peuple chinois.

