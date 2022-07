CGTN& : Comment la pratique au niveau local enrichit-elle la gouvernance en Chine?

Au début des années 1990, les échanges économiques entre les deux rives du détroit de Taïwan ont été progressivement rétablis, alors que la réforme et que la politique d'ouverture s'étendait profondément et intensément à l'ensemble du pays. Avec son énorme potentiel commercial, la Chine continentale a rapidement suscité un grand intérêt de la part des entrepreneurs basés dans la région de Taïwan. Fuzhou, la capitale de la province du Fujian dans le sud-est de la Chine, située à seulement 200 km de l'île, est rapidement devenue la deuxième plus importante destination d'investissement en provenance de Taïwan.

Malheureusement, l'enthousiasme des investisseurs s'est vite refroidi lorsqu'ils ont été confrontés à la lourdeur des procédures administratives. En 1990, M. Xi est devenu secrétaire du comité municipal du Parti communiste chinois (PCC) à Fuzhou. Après avoir examiné attentivement la situation, il a proposé l'adoption d'une nouvelle approche appelée Do It Now (« faisons-le maintenant ») et visant à réduire les formalités administratives.

Cette approche a libéré le potentiel de Fuzhou. De 1990 à 1995, le PIB de la ville est passé de moins de 10 milliards à plus de 40 milliards de yuans, dépassant de loin le taux de croissance national moyen. Fuzhou a rapidement été reconnue comme une ville en plein essor.

« À l'heure actuelle, nous sommes confrontés à de nombreux problèmes pour lesquels il existe de nombreuses solutions adéquates, avait déclaré M. Xi à l'époque. Ce qu'il faut, c'est la volonté d'agir. C'est pourquoi j'insiste sur l'action, qui est essentielle à la mise en œuvre de nos théories, de nos directives et de nos politiques. Une mise en œuvre efficace est la clé du succès. »

Vingt ans plus tard, le gouvernement de Fuzhou maintient son engagement à l'égard de la politique du Do It Now.

Une autre marque de commerce du style de gouvernance du président Xi est sa détermination à éradiquer la corruption, quel que soit le statut de ceux qui la commettent. Dès 1988, à Ningde, dans la province du Fujian, M. Xi a mené avec succès une campagne visant à mettre fin à l'occupation illégale du territoire.

De 1988 à 1990, le futur président Xi était chef du comité préfectoral de Ningde pour le PCC - et le plus jeune membre de ce comité.

Peu après son entrée en fonction, M. Xi a passé un mois dans les villages, les entreprises, les écoles et les services gouvernementaux pour y mener des enquêtes. Les gens lui ont dit que certains fonctionnaires utilisaient illégalement des terrains publics pour construire leurs propres maisons. Il était déterminé à mettre fin à cette occupation illégale. Il a dirigé une équipe lors des premières étapes d'une campagne de lutte contre la corruption à Ningde.

Lorsque M. Xi a demandé à un fonctionnaire de la commission de discipline s'il pensait que les gens ordinaires étaient satisfaits de la situation, ce dernier a répondu « non ». M. Xi lui a ensuite demandé s'il pensait que la situation nuisait à la productivité des gens, ce à quoi le fonctionnaire a répondu par l'affirmative.

« J'ai demandé ensuite si nous devions contrarier environ trois millions de personnes ou des milliers de fonctionnaires qui ont violé la discipline du Parti », a révélé le président Xi lors d'une entrevue en 2003.

« Il a dit : 'Bien sûr que nous préférons contrarier les deux ou trois mille fonctionnaires'. J'ai répliqué : 'Alors nous le ferons, sans faire marche arrière'. »

