BEIJING, le 1er janv. 2024 /CNW/ - La modernisation de la Chine est l'histoire d'une quête évolutive du peuple chinois au fil des générations.

En 2023, le pays s'est lancé dans sa première année complète de mise en œuvre des principes directeurs du 20e Congrès national du Parti communiste de Chine (PCC), traçant la voie à suivre pour la prochaine étape de la modernisation de la Chine.

« Chinese Modernization, Global Opportunities » (ma modernisation de la Chine, des possibilités mondiales), une page interactive spéciale lancée par CGTN, détaille le développement intérieur et la contribution internationale de la Chine en 2023 au moyen d'effets visuels et de récits approfondis.

Accent fortement mis sur la modernisation de la Chine

En 2023, le président chinois Xi Jinping a effectué 14 inspections nationales, publiant des plans et des instructions détaillés au cours de chaque visite et appelant à déployer des efforts inlassables pour faire progresser la modernisation de leur pays en tenant compte des caractéristiques locales.

Le développement a été le mot clé le plus souvent mentionné lors des visites d'inspection du président Xi, ce qui laisse entendre de mettre un fort accent sur l'objectif de faire progresser la modernisation en Chine.

M. Xi a souligné la nécessité pour les régions qu'il a visitées de mettre pleinement en œuvre le nouveau concept de développement et l'importance de se concentrer sur la promotion d'un développement de grande qualité et sur l'élaboration d'un nouveau modèle de développement.

Outre le développement, l'innovation, la technologie, la modernisation, l'écologie, la culture, les personnes, l'économie, la haute qualité et la sécurité sont les autres mots et expressions que M. Xi a utilisés lors de ses visites, selon une analyse de CGTN.

Guidée par les objectifs énoncés dans son plan de développement, la Chine a continué d'être un moteur de croissance majeur pour l'économie mondiale en 2023. Le Fonds monétaire international prévoit que l'économie chinoise connaîtra une croissance de 5,4 % en 2023, ce qui correspond à la progression prévue à l'échelle mondiale.

Partager les dividendes du développement avec le monde

En 2023, la Chine a fait la promotion de la prospérité, de la stabilité et de la paix dans le monde en partageant avec le reste du monde les fruits de la modernisation.

Comme l'a dit le président Xi dans son discours du Nouvel An 2024 : « Nous travaillerons en étroite collaboration avec la communauté internationale pour le bien commun de l'humanité, nous bâtirons une communauté avec un avenir partagé pour les êtres humains et nous ferons du monde un monde meilleur pour tous. »

Lors du premier Sommet Chine-Asie centrale, la Chine et les cinq pays d'Asie centrale ont signé sept documents bilatéraux et multilatéraux et plus de 100 accords de coopération dans divers domaines.

Le troisième forum de la Belt and Road pour la coopération internationale, la célébration la plus importante du 10e anniversaire de la Belt and Road Initiative qui a eu lieu en octobre, a produit 458 résultats, et des accords de coopération d'une valeur de 97,2 milliards de dollars ont été conclus.

Au cours de leurs entretiens « francs et fructueux » à Moscou, le président Xi et son homologue russe, Vladimir Poutine, ont élaboré un plan pour la croissance des liens bilatéraux. La très attendue réunion entre les présidents Xi et Biden à San Francisco a joué un rôle clé dans la refonte des relations entre les deux plus grandes économies du monde.

Contribuant à l'essor des pays du Sud en 2023, la Chine a soutenu l'expansion de l'Organisation de coopération de Shanghai et des BRICS. Une série de plans a également été lancée pour aider l'Afrique à se moderniser et des documents de coopération dans le cadre de la Belt and Road Initiative ont été signé avec les 22 pays arabes et la Ligue des États arabes.

En mars, grâce à la médiation de la Chine, l'Arabie saoudite et l'Iran ont convenu de rétablir les relations diplomatiques et de rouvrir leurs ambassades.

La Chine a prouvé par ses paroles et ses actes qu'elle a toujours été et continue d'être un défenseur de la paix dans le monde, un contributeur au développement mondial et un défenseur de l'ordre international.

