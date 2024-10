BEIJING, 25 octobre 2024 /CNW/ -- La coopération pratique a toujours été le fondement du mécanisme des BRICS, dont le lancement de la Nouvelle Banque de développement (NDB) est un bon exemple.

Basée à Shanghai, la NDB a été créée conjointement par le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud en 2014 afin de mobiliser des ressources pour des projets d'infrastructure et de développement durable dans les pays membres des BRICS et d'autres économies de marché émergentes et pays en développement.

Ayant approuvé à la fin de l'année 2023 plus de 100 projets dans tous les pays membres pour un montant d'environ 35 milliards de dollars, la NDB a préservé le développement économique des pays membres des BRICS et a contribué à l'amélioration et au développement du système de gouvernance économique mondiale.

« L'essor collectif du Sud global est une caractéristique distinctive de la grande transformation du monde », a déclaré le président chinois Xi Jinping lors du dialogue des dirigeants des BRICS+, qui s'est tenu jeudi à Kazan, en Russie.

Il a appelé les pays du Sud à utiliser leur sagesse et leur force collectives et à assumer leur responsabilité dans la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

Recherche d'une sécurité commune et d'échanges entre les civilisations

« Les pays membres du groupe BRICS+ doivent être une force stabilisatrice pour la paix, renforcer la gouvernance de la sécurité mondiale et explorer des moyens de s'attaquer à la fois aux symptômes et aux causes profondes des problèmes des points chauds », a déclaré Xi Jinping.

En ce qui concerne la crise ukrainienne, la Chine a dépêché à plusieurs reprises des envoyés spéciaux afin qu'ils participent aux navettes diplomatiques et jettent les bases de pourparlers en vue d'un cessez-le-feu. Par exemple, depuis la fin de juillet, Li Hui, représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires eurasiennes, s'est rendu au Brésil, en Afrique du Sud et en Indonésie, membres clés du Sud global.

La Chine et le Brésil ont également publié conjointement le consensus en six points et lancé le groupe « Friends for Peace » (Amis de la paix) pour faire face à la crise avec d'autres pays du Sud global.

Entre-temps, les factions palestiniennes, avec la médiation de la Chine, se sont réconciliées à Beijing en juillet, marquant ainsi une étape clé vers la paix au Moyen-Orient.

Xi Jinping a appelé à une désescalade rapide afin d'ouvrir la voie à un règlement politique de la crise ukrainienne et a demandé un cessez-le-feu global dans la bande de Gaza et une relance de la solution à deux États.

Les échanges entre les peuples et les échanges culturels entre les pays des BRICS ont battu leur plein ces dernières années, avec des événements tels que des festivals de films, des jeux sportifs et des documentaires qui ont permis de créer des liens entre les peuples.

Fin septembre, le dialogue sur la civilisation des BRICS s'est tenu à Kazan, appelant à mettre activement en pratique l'Initiative pour la civilisation mondiale et à prendre la coopération des BRICS+ comme plateforme pour approfondir continuellement les échanges culturels.

Notant que la diversité des civilisations est la qualité innée du monde, Xi Jinping a encouragé les efforts visant à promouvoir les échanges entre les civilisations et à renforcer la communication et le dialogue pour promouvoir le développement de toutes les civilisations et d'œuvrer pour l'harmonie entre elles.

La prospérité par le développement

Compte tenu de l'évolution des besoins des BRICS en matière de développement, Xi Jinping a présenté le programme des BRICS+ lors du sommet de 2017 dans la ville côtière chinoise de Xiamen, encourageant ainsi une plus grande participation d'autres marchés émergents et nations en développement.

« Dans ce nouveau contexte, il est encore plus important pour les pays des BRICS de poursuivre leur développement et de stimuler la coopération dans un esprit d'ouverture », a déclaré Xi Jinping lors du 14e sommet des BRICS en 2022.

En tant qu'économie importante dans le monde, la Chine a aidé d'autres pays en développement dans leur essor économique et social, jouant un rôle essentiel dans le mécanisme de coopération des BRICS.

Depuis son lancement il y a trois ans, l'Initiative pour le développement mondial a permis de débloquer près de 20 milliards de dollars de fonds de développement et de lancer plus de 1 100 projets.

La Chine a annoncé la transformation du Fonds d'aide à la coopération Sud-Sud en Fonds mondial de développement et de coopération Sud-Sud et l'augmentation de son financement total à 4 milliards de dollars, ce qui a permis de soutenir plus de 150 projets. Un centre d'excellence de l'Alliance mondiale sur l'intelligence artificielle pour l'industrie et la fabrication a également été créé à Shanghai.

Le Sud global affirme sa croissance et prospère grâce au développement, a déclaré Xi Jinping, exhortant les pays du groupe BRICS+ à devenir la principale force motrice du développement commun.

Il a ajouté que la Chine créerait également un portail communautaire mondial de douanes intelligentes et un centre d'excellence des douanes des BRICS pour accueillir la participation active de tous les pays.

