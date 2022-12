BEIJING, 1er décembre 2022 /CNW/ - Depuis son lancement en décembre 2021, la voie ferrée Chine-Laos, un projet phare reliant Kunming, dans la province du Yunnan dans le sud-ouest de la Chine, à Vientiane, la capitale du Laos, a démontré ses avantages et ses répercussions favorables sur le transport de passagers et de marchandises.

Selon la Laos-China Railway Co., Ltd. (LCRC), une coentreprise basée à Vientiane et responsable de l'exploitation de la section de la voie ferrée située au Laos, jusqu'à présent, la section du Laos du chemin de fer China-Laos a permis la livraison d'environ 2 millions de tonnes de marchandises au total, dont la plupart sont transfrontalières, ainsi que le transport de 1,26 million de passagers.

À l'occasion de sa rencontre de mercredi avec Thongloun Sisoulith, secrétaire général du comité central du Parti révolutionnaire populaire lao et président du Laos, le président chinois Xi Jinping a déclaré que grâce à leurs efforts conjoints, les deux parties ont fait du chemin de fer sino-lao une voie de développement, de bonheur et d'amitié pour les peuples des deux pays.

Xi Jinping a dit que la voie ferrée profite non seulement aux populations des deux pays, mais qu'elle constitue également un modèle pour la construction de la Belt and Road Initiative (BRI) et la promotion de l'édification d'une communauté humaine avec un avenir commun.

Deuil à la suite du décès du camarade Jiang Zemin

Xi Jinping a commencé par informer Thongloun Sisoulith du décès du camarade Jiang Zemin plus tôt dans la journée à Shanghai, après que tous les traitements médicaux eurent échoué.

Ce dernier était un leader exceptionnel jouissant d'un grand prestige reconnu par tous les membres du Parti, l'ensemble des militaires et les Chinois de tous les groupes ethniques. C'était un grand marxiste, un grand révolutionnaire prolétaire, un homme d'État, un stratège militaire et un diplomate, un combattant communiste ayant fait ses preuves et un leader exceptionnel de la grande cause du socialisme à la chinoise. « Il était au cœur de la troisième génération de dirigeants du comité central du PCC et le principal fondateur de la théorie des trois représentants », a souligné Xi Jinping.

Le président du Laos a exprimé ses plus sincères condoléances à la suite du décès du camarade Jiang Zemin, notant qu'il s'agit d'une grande perte pour le PCC et le peuple chinois, et que son parti et le peuple lao ressentent la même chose.

Qualifiant Jiang Zemin d'ami proche du Laos, Thongloun Sisoulith a souligné que la visite de ce dernier au Laos en 2000 a joué un rôle de premier plan dans le développement des relations lao-chinoises, car il a proposé le principe de la stabilité à long terme, du bon voisinage, de la confiance mutuelle et de la coopération globale.

Mercredi, Xi Jinping et Thongloun Sisoulith ont répété que les deux parties défendaient fermement ce principe et se sont engagés à maintenir l'esprit de bon voisinage, d'amitié, de camaraderie et de partenariat.

Une coopération gagnant-gagnant

En avril 2019, la Chine et le Laos ont signé un plan d'action visant à bâtir ensemble une communauté ayant un avenir commun. Depuis, une coopération fructueuse a été réalisée et la voie ferrée Chine-Laos en est un exemple frappant.

Xi Jinping a déclaré au président du Laos que la Chine encouragera un plus grand nombre d'entreprises chinoises à investir au Laos, qu'elle importera un plus grand nombre de produits de grande qualité en provenance du Laos pour qu'ils pénètrent le marché chinois et qu'elle continuera d'aider le Laos à surmonter les difficultés actuelles.

Il a ajouté que les deux parties devraient continuer à élargir les échanges et la coopération dans les domaines de la science et de la technologie, de l'éducation, de la culture, du tourisme, de la santé, de la jeunesse et d'autres domaines, ainsi qu'à promouvoir les liens entre les peuples.

Aujourd'hui, la Chine est devenue le deuxième partenaire commercial en importance et le pays qui compte le plus d'investissements directs à l'étranger au Laos.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, en date de février 2022, la Chine avait investi 13,27 milliards de dollars dans divers placements au Laos. Selon sa capacité, la Chine a aidé le Laos sous forme d'assistance non remboursable, de prêts sans intérêt ou de prêts préférentiels dans les domaines des matériaux, de l'assistance complète au projet, de la formation du personnel et du soutien technique.

La Chine est un pilier

« La Chine est disposée à renforcer la coordination et la coopération avec le Laos dans le cadre de la coopération Lancang-Mékong et de la coopération entre la Chine et l'ANASE, à promouvoir les valeurs communes de l'humanité et à maintenir conjointement la paix, la stabilité, le développement et la prospérité dans le monde », a affirmé Xi Jinping.

Thongloun a déclaré que, dans le contexte des changements complexes que connaît le monde, la Chine est le pilier du maintien de la paix et de la stabilité planétaire et qu'elle est déterminée à promouvoir un développement commun et à bâtir une communauté avec un avenir commun.

