CGTN : Comment la Chine entend faire profiter le monde de sa vision d'un « avenir commun »

BEIJING, 14 novembre 2022 /CNW/ - La Chine est déterminée à bâtir une communauté humaine avec un avenir commun, parce qu'elle croit que c'est la meilleure voie à suivre pour tous les peuples du monde.

Comme l'a observé un ancien philosophe chinois, « tous les êtres vivants peuvent grandir côte à côte sans se blesser les uns les autres, et des routes différentes peuvent filer en parallèle sans interférer les unes avec les autres ».

Dans un rapport présenté au 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), Xi Jinping, secrétaire général du Comité central du PCC, a souligné que, bien que la Chine ait toujours été déterminée à atteindre ses objectifs de politique étrangère, à savoir maintenir la paix dans le monde et promouvoir le développement commun, elle se consacre désormais aussi à créer une communauté humaine avec un avenir commun.

Ce n'est que lorsque tous les pays poursuivront la cause du bien commun, vivront en harmonie et s'engageront dans la coopération pour un bénéfice mutuel que la prospérité sera durable et que la sécurité sera garantie, indique le rapport.

Un « avenir commun » pour tous

Le président Xi a d'abord attiré l'attention du monde entier sur la notion de « communauté avec un avenir commun pour l'humanité » lors d'un discours prononcé en 2013 à l'Institut d'État des relations internationales de Moscou.

« L'humanité, en vivant dans le même village global au même moment et dans le même espace où l'histoire et la réalité se rencontrent, est de plus en plus devenue une communauté de destin commun dans laquelle chacun a en lui un peu des autres », a-t-il dit.

Au cours des dernières années, le monde a été confronté à une multiplication des crises mondiales qui lient plus étroitement que jamais le destin des nations, des changements climatiques à la pandémie de COVID-19. Pour s'y attaquer efficacement, les gouvernements doivent unir leurs efforts et prendre des mesures collectives et cohérentes.

En 2022, les conséquences dévastatrices des changements climatiques étaient évidentes pour tous, alors que des phénomènes météorologiques extrêmes fréquents frappaient tous les coins du globe. Des vagues de chaleur sans précédent ont balayé l'Europe, provoquant des feux de forêt destructeurs, de graves sécheresses et des milliers de décès. Au Pakistan, de graves inondations ont submergé un tiers du pays et endommagé 1,8 million de maisons. Aux États-Unis, de puissants ouragans ont laissé des milliers de familles sans abri.

« Reconnaître un avenir commun exige que nous contestions tous les mauvaises décisions environnementales prises par les entreprises ou les gouvernements », a écrit Anthony Moretti, professeur agrégé à l'Université Robert Morris de l'État de Pennsylvanie, aux États-Unis, dans un article d'opinion pour CGTN.

L'un des principaux objectifs de l'édification d'une communauté humaine ayant un avenir commun est de permettre aux nations de parvenir à une coopération gagnant-gagnant, un concept parfaitement démontré par Belt and Road Initiative (BRI) lancée par la Chine.

Depuis son introduction en 2013, la BRI a considérablement stimulé les activités de commerce et d'investissement dans le monde entier. Le volume annuel des échanges commerciaux entre la Chine et les quelque 150 pays participants à la BRI est passé de 1,04 billion de dollars en 2013 à 1,8 billion de dollars en 2021, un bond de 73 % sur huit ans.

Dans le cadre de cette initiative, la Chine a fait profiter les régions et les pays moins développés de sa vaste expérience dans les domaines de la fabrication, des télécommunications, du développement des infrastructures et d'autres domaines, contribuant ainsi à créer de nombreux emplois dans les économies locales.

Selon un rapport de la Banque mondiale, cette initiative pourrait sortir 7,6 millions de personnes de l'extrême pauvreté et 32 millions de personnes de la pauvreté modérée à l'échelle mondiale, tout en stimulant les échanges commerciaux de 2,8 à 9,7 % pour les pays participants et de 1,7 à 6,2 % pour le monde entier.

Outre la BRI, la Chine invite également les pays du monde entier à participer à la mise en œuvre de deux autres initiatives afin de réaliser un « avenir commun », à savoir l'Initiative pour le développement mondial et l'Initiative pour la sécurité mondiale.

« Nous travaillerons avec les peuples de tous les autres pays pour défendre les valeurs communes de l'humanité que sont la paix, le développement, l'équité, la justice, la démocratie et la liberté afin de sauvegarder la paix mondiale et de promouvoir le développement mondial, et continuer de promouvoir l'édification d'une communauté humaine avec un avenir commun », a déclaré Xi lorsqu'il a rencontré la presse dans le Grand Hall du Peuple à Beijing en octobre.

