BEIJING, le 3 nov. 2023 /CNW/ - Une importante réunion financière a eu lieu à Beijing lundi et mardi pour donner le ton au développement du secteur financier de la Chine.

Deux fois par décennie, la conférence centrale sur le travail financier est la réunion financière la plus importante en Chine et trace la voie à suivre pour le développement et la réforme du secteur financier du pays au cours de la prochaine étape.

L'un des points saillants de la conférence de cette année est l'apparition de plusieurs nouveaux termes, y compris la construction d'une « nation financière de premier plan » et l'exploration de « la voie du développement financier avec des caractéristiques chinoises », envoyant de nouveaux signaux pour les futurs travaux financiers de la Chine, selon une analyse.

« La mise en avant de la notion de développement d'une " nation financière de premier plan " révèle que la finance a joué un rôle et une position de plus en plus importants dans l'ensemble de l'économie nationale », a déclaré Liu Xiaochun, professeur affilié au Shanghai Advanced Institute of Finance de l'université Jiao Tong de Shanghai.

Ouverture financière de haut niveau

La conférence a mis l'accent sur les efforts visant à promouvoir l'ouverture financière de haut niveau.

Selon les participants à la conférence, il est nécessaire d'élargir progressivement l'ouverture institutionnelle dans le secteur, d'améliorer les investissements transfrontaliers et la facilitation du financement, afin d'attirer davantage d'institutions financières étrangères et de capitaux à long terme pour développer des entreprises en Chine.

« À l'avenir, la Chine s'efforcera de veiller à ce que ses règles financières soient adaptées aux règles économiques et commerciales internationales et à ce que son ouverture actuelle devienne plus transparente et prévisible », a déclaré Guan Tao, économiste en chef à la Bank of China Securities, à CMG.

M. Tao a fait remarquer que la Chine favorisera davantage la commercialisation, la primauté du droit et l'internationalisation de son marché financier en faisant bon usage des zones de libre-échange, des ports de libre-échange et de certains centres financiers.

Les participants à la rencontre ont réclamé une amélioration de la capacité concurrentielle et de l'influence de Shanghai en tant que centre financier international et du statut de Hong Kong en tant que centre financier international.

« Des mesures devraient également être prises pour se prémunir contre les risques économiques associés à l'étranger dans le processus d'élargissement de l'ouverture », a ajouté M. Tao.

À la fin de septembre, 202 banques de 52 pays et régions avaient mis en place des institutions en Chine.

Les données montrent également que 1 110 institutions étrangères avaient obtenu l'accès au marché obligataire chinois, avec des participations de plus de 3,3 billions de yuans à la fin de septembre.

Assurer la sécurité financière nationale

En lien avec l'ouverture, la sécurité financière a également été mise en évidence lors de la conférence.

Les participants à la rencontre ont insisté sur le besoin d'assurer la sécurité financière et économique nationale, et sur le fait que la prévention des risques financiers doit être le thème éternel du secteur financier.

De 2014 à septembre 2023, la Chine a vu ses prêts libellés en yuans émis à l'économie réelle atteindre plus de 230 billions de yuans (environ 32,04 billions de dollars) contre 81,43 billions de yuans, avec une croissance annuelle moyenne de 10 %, généralement conforme avec la croissance du PIB nominal, comme révélé par les données de la Banque populaire de Chine.

Cependant, compte tenu des divers problèmes touchant le secteur financier, les participants à la réunion ont déclaré qu'il existe encore des risques économiques et financiers cachés, comme la corruption financière et la faible efficacité du secteur financier au service de l'économie réelle.

« Les participants à la rencontre ont présenté une série d'exigences pour la prochaine étape de la réglementation financière. Elle fournit des conseils et assure la conformité pour renforcer et améliorer la supervision financière, combler les lacunes réglementaires et améliorer l'efficacité de la supervision à l'avenir », a déclaré M. Tao.

Notant que l'objectif de la conférence centrale sur le travail financier est de faire progresser l'édification d'une nation financière de premier plan, M. Tao a déclaré que les finances sont le sang de l'économie nationale et une partie importante de la capacité concurrentielle fondamentale du pays, et que « par conséquent, pour bâtir une nation financière de premier plan, il faut une nation économique de premier plan. »

