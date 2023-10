CGTN : Comment la BRI est-elle devenue une plateforme populaire de coopération internationale?

BEIJING, 21 octobre 2023 /CNW/ - John Ross, écrivain britannique et chercheur principal au Chongyang Institute for Financial Studies, a présenté des observations mercredi lors du forum thématique sur les groupes de réflexion du troisième Belt and Road Forum (BRF) for International Cooperation, où des dignitaires internationaux ont également partagé leur appréciation de la BRI, qui soulignaient la popularité de la réalisation conjointe de la Belt and Road Initiative en tant que bien public international et plateforme de coopération internationale.

Comment la BRI est-elle devenue une plateforme populaire de coopération internationale? (PRNewsfoto/CGTN)

« Et ce sont-là les deux véritables pôles du monde d'aujourd'hui », a-t-il ajouté.

Au cours des 10 dernières années, la BRI est passée des idées à l'action et de la vision à la réalité. Les trains à grande vitesse et les poids lourds sont devenus des symboles commerciaux de la nouvelle ère, tout comme le furent les caravanes de chameau par le passé. Les centrales hydroélectriques et les éoliennes ont contribué à éliminer le goulot qui empêchait la progression des pays en développement. Les nouveaux aéroports, ports et parcs industriels ont donné un nouvel élan à la croissance régionale.

À ce jour, plus de 150 pays et plus de 30 organisations internationales ont signé des accords de coopération portant sur la Belt and Road Initiative, cette dernière s'étendant du continent eurasien à l'Afrique et à l'Amérique latine.

« Lorsque les pays adoptent la coopération et agissent de concert, ce qui était un gouffre profond peut devenir une artère principale, les pays enclavés peuvent devenir reliés les uns aux autres et un lieu de sous-développement peut être transformé en une terre de prospérité », a déclaré le président chinois Xi Jinping mercredi lors du discours d'ouverture du BRF.

En repensant à la dernière décennie, il a déclaré que les réalisations montraient que la coopération dans le cadre de la BRI était du bon côté de l'histoire : « Elle représente les progrès de notre époque, et la bonne voie à suivre. »

« La BRI a été un partenaire important dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable des Nations unies », a confié pour sa part Irina Georgieva Bokova, ancienne directrice générale de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture lors du forum thématique.

Les délégués présents au BRF se sont entendus pour dire qu'en faisant la promotion de la coopération dans le cadre de la Belt and Road Initiative, la Chine poursuivait la modernisation non pas uniquement pour elle-même, mais aussi pour tous les pays en développement grâce aux efforts communs.

« Les projets de la Belt and Road Initiative ont créé de nouvelles possibilités d'emploi, stimulé la prospérité commerciale, favorisé le développement économique de dizaines de pays et amélioré le niveau de vie des populations locales », a déclaré l'ancien premier ministre tchèque Jiri Paroubek lors du forum thématique.

« C'est en fait le projet économique le plus important de nos jours dans le monde. »

La mondialisation, qui est l'un des principaux moteurs d'une communauté mondiale ayant un avenir commun, avec une vision proposée par la Chine et alignée sur la BRI, est accueillie avec enthousiasme par la majorité des pays du monde, en particulier ceux du Sud.

Cette mondialisation, dont la tendance est croissante, donne non seulement accès aux marchés internationaux, permettant aux pays d'accroître leurs exportations et d'attirer des investissements étrangers, mais contribue également au transfert de technologies et de connaissances, ce qui peut favoriser l'innovation et le renforcement des capacités. La mondialisation s'intensifie à mesure que la BRI facilite la connectivité à travers le monde.

Le BRI « est un puissant moteur pour rendre la mondialisation irréversible. Celle-ci se poursuivra, mais seulement si elle devient plus inclusive », a déclaré Grzegorz Kolodko, ancien vice-premier ministre de Pologne lors du forum thématique.

« C'est ce qu'on appelle ici, en Chine, une solution profitable à tous' », a-t-il ajouté.

« Dans un monde où règnent la méfiance et les discours déformés, l'Initiative pour la civilisation mondiale, un concept proposé par la Chine, est devenue une force vitale qui vise à remettre en question l'hégémonie culturelle », a expliqué Ong Tee Keat, président du Center for New Inclusive Asia, dans son discours prononcé au forum thématique.

Il a expliqué que selon lui, les personnes qui critiquent la BRI cherchent à remodeler le discours mondial pour surveiller de près l'influence de la Chine, mais que les trois initiatives de la Chine et la BRI visent à lutter contre la désinformation en fournissant des faits et des chiffres, ce qui habilite renforce l'autonomie des sociétés civiles et encourage la participation des personnes consciencieuses, en particulier celles issues des pays du Sud.

« La BRI transcende les différences entre les civilisations, cultures, systèmes sociaux et stades de développement, a ouvert une nouvelle voie d'échange entre les pays, et a établi un nouveau cadre de coopération internationale », a souligné Xi Jinping lors de la cérémonie d'ouverture du BRF.

https://news.cgtn.com/news/2023-10-19/How-has-BRI-become-a-popular-platform-for-international-cooperation--1o1O1dXTNf2/index. html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2252802/How_has_BRI_become_a_popular_platform_for_international_cooperation.jpg

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]