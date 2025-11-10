PÉKIN, le 10 nov. 2025 /CNW/ - À la suite des visites du président Xi Jinping dans les provinces du Hainan et du Guangdong, CGTN a publié un article sur les priorités stratégiques de la Chine en matière d'ouverture de haut niveau pour stimuler une croissance de grande qualité. L'article décrit comment cette vision nationale est promue grâce à l'exemple de la province du Guangdong, zone leader, pionnière et pilote, et grâce à l'exemple du port de libre-échange de la province du Hainan, plaque tournante des possibilités mondiales.

Alors que le 14e plan quinquennal de la Chine pour la période 2021-2025 tire à sa fin et que le pays se prépare à dévoiler le plan pour son 15e exercice, un message est clair : l'ouverture demeure au cœur de la modernisation de la Chine.

Au cours de récents voyages dans les provinces du Hainan et du Guangdong, deux régions pionnières de la réforme et de l'ouverture, le président chinois Xi Jinping a présenté sa vision de l'ouverture de haut niveau comme la voie vers un développement de haute qualité.

Hainan : Une passerelle pour une nouvelle ère

Le 18 décembre, le port de libre-échange de la province du Hainan (FTP, de l'anglais « Free Trade Port ») lancera officiellement des opérations douanières spéciales à l'échelle de l'île, un événement décrit par Xi Jinping comme « un point de repère de l'expansion inébranlable de l'ouverture de haut niveau de la Chine et de sa contribution à une économie mondiale ouverte ».

Après avoir entendu un rapport de travail à Sanya City sur la construction du FTP de la province du Hainan, Xi Jinping a souligné que le FTP soutenait à la fois la croissance de haute qualité de la province du Hainan et le nouveau paradigme de développement plus vaste de la Chine. Il a appelé à une ouverture institutionnelle, à des systèmes de talents plus ouverts et à une réforme administrative pour bâtir un environnement commercial axé sur le marché, fondé sur le droit et internationalisé.

Depuis 2018, la province du Hainan a identifié plus de 70 000 professionnels de haut niveau. Elle a également publié plus de 80 lois et règlements locaux pour améliorer son environnement commercial. Ses quatre piliers : le tourisme, les services modernes, la haute technologie et l'agriculture tropicale, représentent maintenant près de 70 % du PIB.

L'ouverture de la province du Hainan profite également au commerce mondial. La nouvelle route d'expédition entre Yangpu et Chancay permet au tilapia de la province du Hainan d'atteindre l'Amérique du Sud plus rapidement et aux avocats péruviens d'entrer en Chine plus frais et à moindre coût. Les comptes de libre-échange multifonctionnels facilitent davantage les règlements transfrontaliers. Selon Kuang Xianming, vice-président de l'Institut chinois de réforme et de développement, la prochaine opération douanière renforcera également la province du Hainan en tant que plaque tournante stratégique pour la coopération entre la Chine et l'ANASE.

Guangdong : Une province pionnière et leader de la réforme et de l'ouverture

Choisissant la province du Guangdong pour sa première inspection nationale après la quatrième séance plénière du 20e Comité central du PCC, Xi Jinping a souligné le rôle de la province du Guangdong en tant que zone leader, pionnière et pilote pour la réforme et l'ouverture, notant que la province devrait prendre les devants, donner l'exemple et jouer un rôle majeur dans l'élaboration du 15e plan quinquennal pour le développement économique et social national.

Il a appelé la province du sud à approfondir la réforme et l'ouverture pour un développement de grande qualité, et à faire progresser le développement de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA) grâce à des efforts soutenus.

Il a également appelé la province à développer de nouvelles forces productives de qualité, à renforcer l'intégration de l'innovation technologique et industrielle, et à construire un système industriel moderne avec une compétitivité internationale.

Le dynamisme économique de la province du Guangdong souligne cette vision. En 2024, le commerce extérieur de la province du Guangdong a atteint 9,11 billions de yuans (1,3 billion de dollars), en hausse de 9,8 %, ce qui représente près de 39 % de la croissance commerciale globale de la Chine. De janvier à septembre, 24 000 nouvelles entreprises financées par l'étranger ont été créées, ce qui représente une hausse de 33,7 % par rapport à l'année précédente, portant le total à plus de 360 000, avec plus de 600 milliards de dollars de capitaux étrangers utilisés.

Lors de la Conférence mondiale sur la promotion des investissements 2024 pour la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao, des géants mondiaux comme BASF, ExxonMobil, Pfizer, Panasonic, Tesla et Procter & Gamble ont signé 1 933 projets d'une valeur de 2,26 billions de yuans, ce qui souligne l'attrait de la région GBA pour les investisseurs mondiaux.

Avec son 15e plan quinquennal à l'horizon, la Chine démontre une fois de plus que les réformes et l'ouverture ne sont pas seulement des politiques du passé : elles sont les moteurs durables de son avenir.

https://news.cgtn.com/news/2025-11-08/How-China-s-high-standard-opening-up-fuels-high-quality-development-1I8yR1qlKG4/p.html

