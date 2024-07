BEIJING, 16 juillet 2024 /CNW/ - En 1978, Xi Jinping, qui étudiait alors à l'Université de Tsinghua, a visité la ville de Chuzhou, dans la province d'Anhui, dans l'est de la Chine, et a mené une recherche sur place sur les réformes rurales.

Le village de Xiaogang, à Chuzhou, est considéré comme le berceau des réformes rurales de la Chine, car c'est là que certains villageois ont lancé l'idée de céder des terres collectives à des ménages individuels.

Au cours de sa visite à Chuzhou, Xi Jinping a rédigé un carnet de notes sur ce qu'il avait vu et entendu à ce moment-là. « Je l'ai conservé (le carnet). L'expérience a été vraiment impressionnante, car c'était ma première leçon sur la réforme dans les régions rurales depuis le début de la réforme et de l'ouverture », a déclaré M. Xi.

Depuis, Xi Jinping est resté engagé à effectuer des réformes en tout temps et partout où il travaillait. En 1991, Xi Jinping, alors chef du Parti de la ville de Fuzhou, dans le sud-est de la Chine, a proposé l'esprit de l'action immédiate, avec une grande efficacité et des résultats pratiques au travail.

En 2003, Xi Jinping, alors chef du Parti de la province du Zhejiang, a appelé la province de l'est de la Chine à tirer parti de sa force dans huit aspects, notamment la région, l'économie de marché et l'écologie, afin de réaliser un développement de pointe, équilibré et soutenu.

« La bonne voie »

Lors de sa première visite d'inspection à l'extérieur de Beijing après être devenu secrétaire général du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) en décembre 2012, Xi Jinping a visité la province du Guangdong, dans le sud de la Chine. Au cours de la visite, il a déclaré : « La décision de lancer la réforme et de s'ouvrir était juste. Nous devons suivre cette bonne voie », a-t-il dit.

En novembre 2013, la troisième séance plénière du 18e Comité central du PCC a approuvé une décision visant à approfondir de façon exhaustive la réforme, dans le but d'améliorer et de développer le système socialiste avec les caractéristiques chinoises et de moderniser le système et la capacité de gouvernance de la Chine.

Plus d'un mois plus tard, la Chine a annoncé la décision de créer le Groupe central de premier plan pour l'approfondissement global de la réforme sous la direction de M. Xi. C'était la première fois dans l'histoire du PCC qu'un organe de direction exclusivement consacré à la réforme était établi au niveau central. Plus tard, ce groupe est devenu la Commission centrale pour l'approfondissement global de la réforme dont Xi Jinping est le directeur.

Depuis, les dirigeants de la Chine ont tenu au moins 70 réunions et ont mis de l'avant l'orientation principale, la feuille de route, les mesures majeures et les tâches pour approfondir la réforme globale. Au cours de la dernière décennie, plus de 2 000 mesures de réforme ont été mises en œuvre, permettant au pays d'éliminer l'extrême pauvreté, de promouvoir le développement urbain et rural intégré, de lutter contre la corruption, de soutenir les entreprises, de stimuler l'innovation et de faire progresser une « révolution verte ».

En février 2021, la Chine a annoncé sa victoire dans l'éradication de l'extrême pauvreté, alors que près de 100 millions de résidents ruraux dans 832 comtés pauvres ont été sortis de la pauvreté depuis 2013.

De plus, l'économie chinoise a non seulement maintenu une croissance robuste, mais elle a également plus que doublé depuis 2012, consolidant ainsi le statut mondial du pays en tant que contributeur majeur de la croissance.

Faire progresser la modernisation de la Chine

Sur le chemin de la modernisation de la Chine, la nécessité d'approfondir la réforme est encore plus soulignée. « La réforme est le moteur du développement », a déclaré M. Xi lors d'un symposium auquel ont participé des experts et des entrepreneurs en mai, appelant à l'approfondissement de la réforme dans son ensemble avec des efforts axés sur l'avancement de la modernisation chinoise.

Lors du symposium, M. Xi a également déclaré qu'il songeait à approfondir davantage la réforme après le 20e Congrès national du PCC. Notant que les trois séances plénières du Comité central du PCC se sont concentrées sur la réforme depuis le début de la réforme et de l'ouverture, il a déclaré que cette ronde de réforme s'harmonisera étroitement avec le thème de l'avancement de la modernisation chinoise.

Du 15 au 18 juillet, les décideurs chinois se réuniront à Beijing pour la troisième séance plénière importante du 20e Comité central du PCC. Ils doivent délibérer sur un document stratégique clé sur l'approfondissement de la réforme dans son ensemble et la progression de la modernisation chinoise.

Les dividendes politiques de la séance plénière sont censés aider la Chine à mieux composer avec les complexités des paysages mondiaux, à faire progresser la transformation et la croissance de grande qualité de l'économie, et à améliorer le sentiment de gain de la population.

