CGTN : « Cœur à cœur » : Comment les Jeux d'Asie de Hangzhou peuvent-ils renforcer l'unité et l'amitié à travers l'Asie?

BEIJING, 24 septembre 2023 /CNW/ - Oksana Chusovitina, gymnaste artistique légendaire d'Ouzbékistan et symbole de longévité dans le sport, vise le succès aux Jeux d'Asie de Hangzhou.

« Je veux participer aux Jeux d'Asie pour montrer ce que je peux faire », a déclaré la semaine dernière à CGTN la femme de 48 ans qui ne montre aucun signe de ralentissement après avoir participé à quatre Jeux d'Asie et à huit Jeux olympiques.

Environ 12 500 athlètes de 45 pays et régions se joignent à Chusovitina à Hangzhou, en compétition dans une quarantaine de sports lors de la 19e édition des Jeux d'Asie, également connus sous le nom d'asiades.

Après le défilé des représentants des athlètes sur le site principal des Jeux - le Big Lotus - lors de la cérémonie d'ouverture à Hangzhou, capitale de la province de Zhejiang, dans l'est de la Chine, samedi soir, le président chinois Xi Jinping a déclaré les 19e Jeux d'Asie ouverts.

Les installations et les sites sportifs de Hangzhou sont « impressionnants » et les athlètes les ont trouvés « très satisfaisants », a déclaré Raja Randhir Singh, président par intérim du Conseil olympique d'Asie (OCA), lors d'une rencontre avec le président chinois vendredi.

Selon Xi Jinping, le gouvernement et les citoyens chinois sont convaincus et capables d'organiser un événement sportif spectaculaire qui met en valeur les caractéristiques chinoises et célèbre le charme de l'Asie.

Samedi, lors d'un banquet d'accueil, le président chinois a affirmé que les Jeux d'Asie, grâce à de nombreux événements sportifs uniques en Asie, offrent une scène où les sports et les cultures s'enrichissent mutuellement et montrent clairement comment les cultures asiatiques apprennent les unes des autres et rayonnent avec vitalité.

« Nouvelles normes »

Lorsque le relais de près de deux semaines de la flamme s'est terminé plus tôt cette semaine, 2 022 porteurs s'étaient passé le flambeau dans 11 villes de la province de Zhejiang. Pendant ce temps, plus de 100 millions de personnes ont participé à un relais virtuel de la flamme sur des plateformes numériques.

Lors de la toute première cérémonie d'allumage de la flamme numérique des Jeux d'Asie, samedi soir, une figure humaine numérique, représentant les 100 millions de porteurs de la flamme numérique, s'est rendue de la rivière Qiantang au Big Lotus pour allumer le chaudron avec les porteurs de la flamme dans le monde physique.

En plus d'utiliser des technologies de pointe, les organisateurs ont mis en place des initiatives qui, espérons-le, feront de Hangzhou l'hôtesse des premières asiades carboneutres. Dans le village des Jeux d'Asie, par exemple, les participants peuvent gagner des « points faible carbone » pour gagner des prix grâce à des activités comme le transport écologique et les achats sans sacs en plastique.

Les Jeux asiatiques de Hangzhou sont un exemple pour les futures asiades à bien des égards, a dit vendredi Thomas Bach, président du Comité international olympique (CIO).

« Ils établiront également de nouvelles normes concernant l'organisation durable de ces grands jeux, les émissions de carbone, les politiques zéro déchet et de nombreux autres efforts », a ajouté M. Bach.

« Cœur à cœur »

Les Jeux d'Asie de Hangzhou sont les troisièmes à se tenir en Chine, après Pékin en 1990 et Guangzhou en 2010. Il s'agit également du plus grand événement sportif international tenu en Chine depuis les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing.

Le premier ministre népalais, Pushpa Kamal Dahal « Prachanda », qui est arrivée à Hangzhou samedi pour la cérémonie d'ouverture des asiades, a salué leur slogan « Cœur à cœur, @Futur ».

« Alors que l'Asie se développe, nous devons soutenir l'unité asiatique, nous devons nous unir à notre peuple cœur à cœur pour une prospérité commune et durable », a-t-il dit avant son voyage en Chine.

Le chef de l'équipe olympique cambodgienne, Thong Khon, qui dirige la délégation de plus de 110 athlètes du pays d'Asie du Sud-Est pour le plus grand événement sportif d'Asie, a affirmé que les Jeux d'Asie de Hangzhou incarnent l'esprit de paix, l'amitié, la solidarité, l'unité et la coopération internationale entre des personnes de divers milieux de la région.

« Ils favoriseront davantage les échanges culturels et interpersonnels, ainsi que l'apprentissage mutuel entre les pays et les régions d'Asie », a déclaré Thong Khon.

Ce message était partagé par le président du CIO. Lors d'une rencontre avec Xi Jinping vendredi, Thomas Bach a noté que le monde est actuellement confronté à des conflits géopolitiques et à de nombreuses autres difficultés, mais il a salué le rôle des Jeux dans le renforcement de l'unité à travers l'Asie.

Le CIO est déterminé à préserver le multilatéralisme et s'oppose à la politisation du sport, et il se réjouit que la Chine ait pris la bonne position, a déclaré M. Bach.

« Je crois que ce seront des Jeux asiatiques réussis et merveilleux qui favoriseront l'unité et l'amitié en Asie », a-t-il dit.

