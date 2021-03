CGTN : Classiques cités par Xi Jinping : Comment viser l’excellence dans la vie?

Persistance, efforts

Lors d'un forum avec des enseignants et des étudiants de l'Université de Pékin, le président Xi Jinping a cité une phrase tirée d'un article de Liu Zhou, des dynasties du Sud et du Nord (420-589 ère chrétienne) :

« Pour creuser un puits, on commence avec un étang peu profond et on finit par avoir un abîme. »

-- Liu Zhou, des dynasties du Sud et du Nord (420-589 ère chrétienne).

« C'est une métaphore selon laquelle une vie précieuse est le résultat d'efforts soutenus », a expliqué Li Bo, professeur à l'Université normale de Nankin.

Il a indiqué qu'en citant la phrase, M. Xi Jinping vise à dire aux jeunes que tant que vous persévérez et que vous persistez, vous pouvez mener une belle carrière et une vie illustre.

Les jeunes et le rêve chinois

Le président de la Chine a réitéré que le rêve chinois de rajeunissement national est un rêve de la nation et de chaque citoyen chinois, y compris les jeunes.

En réponse à une lettre provenant de 34 jeunes membres du Parti de l'équipe médicale envoyée par l'Université de Pékin pour participer à la lutte contre l'épidémie dans la province du Hubei, M. Xi Jinping a déclaré ceci : « Une nation sera pleine d'espoir et un pays sera promis à un brillant avenir lorsque ses jeunes générations auront des idéaux, des capacités et un solide sens des responsabilités. »

Parmi les 42 000 travailleurs médicaux envoyés au Hubei pour aider la province à lutter contre l'épidémie l'an dernier, plus de 12 000 sont issus de la génération d'après 1990 et une partie importante d'entre eux sont issus des générations d'« après 1995 » et même d'« après 2000 ».

L'histoire des jeunes en matière de lutte contre la COVID-19 n'est qu'un symbole de la façon dont les jeunes Chinois de la nouvelle ère s'efforcent de bâtir une Chine plus prometteuse.

Des jeunes cadres de Parti qui luttent en première ligne en vue de réduire la pauvreté aux jeunes enseignants qui travaillent dans des montagnes éloignées, des agents de maintien de la paix et des soldats qui défendent la paix dans le monde aux pompiers qui ont sacrifié leur vie pour éteindre des incendies, des joueuses de volleyball qui ont remporté la Coupe du monde grâce à 11 victoires consécutives aux jeunes qui ont aidé la Chine à réaliser son rêve d'« atteindre la lune en courant », les jeunes Chinois se servent de leurs actions pour faire écho aux paroles de Xi Jinping :

« Tenter de concrétiser le rêve chinois qui consiste à réaliser le grand rajeunissement de la nation chinoise est une occasion rare dans notre vie. Tous les jeunes devraient apprécier cette grande époque et devenir des combattants dans la nouvelle époque. »

