BEIJING, le 7 nov. 2022 /CNW/ - Première exposition internationale de premier plan depuis le 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), la 5e édition de l'Exposition internationale d'importation de la Chine aidera encore une fois le monde à mieux comprendre l'ouverture de niveau élevé de la Chine ainsi que son approche gagnante.

Faisant écho à son rapport présenté lors du 20e Congrès national du PCC, le président chinois Xi Jinping a réitéré vendredi les engagements de la Chine à promouvoir une ouverture de haut niveau.

CGTN : Cinquième édition de l’Exposition internationale d’importation de Chine : La Chine ouvre davantage ses portes après le 20e congrès du Parti

« L'ouverture est un moteur essentiel du progrès des civilisations humaines et une voie intrinsèque vers la prospérité et le développement dans le monde », a-t-il déclaré par vidéo lors de la cérémonie d'ouverture de la 5e Exposition internationale d'importation de la Chine.

L'exposition de cette année aura lieu du 5 au 10 novembre à Shanghai, le centre économique de la Chine, et devrait accueillir des participants de 145 pays, régions et organisations du monde entier.

Ouverture institutionnelle

Dans son allocution, Xi Jinping a souligné que la Chine travaillera avec tous les pays et toutes les parties pour faire part des occasions découlant de son ouverture institutionnelle. Le rapport présenté lors du 20e Congrès national du PCC souligne également l'importance d'une plus grande ouverture institutionnelle en ce qui concerne la promotion d'une ouverture de haut niveau de la Chine.

Comme le président chinois l'a également déclaré vendredi, la Chine s'est engagée à élargir progressivement son ouverture institutionnelle en ce qui concerne les règles, la réglementation, la gestion et les normes.

Il a ajouté que la Chine va mettre en œuvre la stratégie de modernisation des zones pilotes de libre-échange, accélérer le développement du port de libre-échange de Hainan et exploiter leur rôle de plates-formes pilotes pour une réforme et une ouverture globales.

Les zones pilotes de libre-échange en Chine jouissent d'une plus grande autonomie pour faciliter l'innovation institutionnelle du pays. Afin d'améliorer le système de promotion de l'investissement étranger et de protéger les droits et les intérêts légitimes des investisseurs étrangers, ces zones ont toutes mis en œuvre la loi sur l'investissement étranger ainsi que le système d'information sur l'investissement étranger et le système de réglementation, en cours et par la suite.

Par exemple, la zone pilote de libre-échange de Shanghai a pris l'initiative d'introduire une série de mesures d'innovation financière dans le cadre de réformes institutionnelles, notamment en élargissant l'utilisation transfrontalière du yuan et en établissant un système de compte de libre-échange. Le système a été mis en place pour les zones pilotes de libre-échange dans la municipalité de Tianjin, la province du Guangdong et d'autres régions de la Chine.

Moins de 10 ans après le lancement par la Chine de sa première zone pilote de libre-échange à Shanghai en 2013, le nombre de ces zones a bondi à 21, avec un total de 278 innovations institutionnelles ayant été présentées et reproduites à l'échelle nationale, ce qui démontre la ferme détermination de la Chine à s'ouvrir encore plus.

Des occasions pour tous

Selon l'organisateur de l'exposition, des entreprises de tous les États membres du Partenariat économique régional global, le plus grand accord de libre-échange au monde à ce jour, participeront à la foire commerciale.

Le Nicaragua, Djibouti, la Mauritanie, les Comores, le Mozambique, la République démocratique du Congo, l'Irak et l'Islande participeront pour la première fois aux pavillons nationaux de l'exposition de six jours.

Ainsi, 284 entreprises du palmarès Fortune 500 se joindront à l'exposition, dont près de 9 sur 10 seront des exposants récurrents.

Les quatre éditions précédentes de l'Exposition internationale d'importation de la Chine ont permis de lancer plus de 1 500 nouveaux produits, technologies et services, pour un chiffre d'affaires total prévu de plus de 270 milliards de dollars.

Le développement de cette exposition au cours des cinq dernières années a clairement montré qu'elle est « devenue une vitrine du nouveau paradigme de développement du pays, une plate-forme pour l'ouverture de haut standard et un bien public pour le monde entier », comme l'a affirmé Xi Jinping dans son discours.

Ce dernier a également insisté sur le fait que la Chine travaillera avec tous les pays et toutes les parties pour partager les possibilités de son vaste marché ainsi que les occasions découlant d'une coopération internationale accrue.

La Belt and Road Initiative (BRI) est un point positif qui montre comment les efforts d'ouverture de la Chine permettent de partager les possibilités de développement de la Chine avec tout le monde.

Jusqu'à maintenant, la Chine a signé plus de 200 documents de coopération avec 149 pays et 32 organisations internationales dans le cadre de la BRI, et le commerce cumulatif de biens entre la Chine et les pays le long de la BRI s'élève à environ 12 billions de dollars (en date de juin 2022).

Xi Jinping a terminé son allocution par cette déclaration : « La Chine est prête à travailler avec tous les pays pour mettre en œuvre un véritable multilatéralisme, à établir un consensus plus large pour l'ouverture, à surmonter conjointement les difficultés et les défis auxquels fait face la croissance économique mondiale, et à s'assurer que notre engagement à l'égard de l'ouverture ouvrira de vastes perspectives de développement mondial. »

