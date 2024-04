BEIJING, 25 avril 2024 /CNW/ - Le président chinois Xi Jinping a réaffirmé la nécessité de stimuler le développement de haute qualité de la région occidentale de la Chine lors de son inspection dans la municipalité de Chongqing lundi et mardi. Il a déclaré que la région occidentale revêtait une grande importance pour la modernisation de l'ensemble du pays.

Il s'agit de la dernière mesure prise par le président chinois pour promouvoir le développement régional du pays. Xi Jinping, qui est également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président de la commission militaire centrale, vient de terminer son inspection de la province du Hunan, en Chine centrale, le mois dernier. À Hunan, il a insisté sur la nécessité de dynamiser fortement la région centrale et de promouvoir le développement de la ceinture économique du fleuve Yangtze, dans le but de renforcer un développement régional plus équilibré.

La région occidentale de la Chine comprend 12 régions provinciales, couvrant plus de 70 % de la superficie du pays et comptant 27 % de la population chinoise. La région occidentale est bien connue pour ses abondantes sources d'énergie renouvelable comme l'énergie solaire et éolienne, et ses diverses ressources minérales souterraines comme les terres rares, la bauxite, le charbon et le gaz naturel, qui représentent plus de 70 % des réserves totales du pays.

En mars 2019, lors d'une réunion du Comité central du Parti communiste de Chine (PCC) pour l'approfondissement de la réforme globale présidée par Xi Jinping, une ligne directrice pour faire progresser le développement de la région occidentale dans la nouvelle ère a été adoptée. La ligne directrice indique que d'ici 2035, la région occidentale rattrapera la région orientale dans les domaines du service public, de la connectivité des infrastructures et des moyens de subsistance de la population. La région orientale de la Chine a enregistré un PIB près de trois fois supérieur à celui de la région occidentale en 2023.

Cinq ans après l'adoption de cette ligne directrice, Xi Jinping a souligné que, bien que la région occidentale ait connu des réalisations importantes, elle fait toujours face à de nombreux défis de développement. Il a exhorté la région à se concentrer sur ses industries locales concurrentielles et à accélérer son ouverture.

Lors du symposium, M. Xi a déclaré que les 12 régions provinciales devraient développer les processus de fabrication modernes et les industries émergentes stratégiques comme les nouvelles énergies et la biomédecine fondées sur les réalités locales, et accélérer la transformation et la mise à niveau industrielles. Il a ajouté que le tourisme et d'autres secteurs de services peuvent être développés pour devenir des industries piliers de la région.

Xi Jinping a clairement indiqué que l'économie chinoise passe d'un développement à grande vitesse à un développement de grande qualité, de sorte que chaque région devrait développer son économie en fonction de ses conditions particulières et miser sur ses avantages comparatifs. Au cours de son inspection à Chongqing, il a visité un centre logistique international, une communauté du district de Jiulongpo et un centre d'exploitation et de gouvernance urbaine numérique. Les représentants locaux lui ont présenté le développement du nouveau corridor commercial international terre-mer, les projets de renouvellement urbain et la gouvernance de la ville.

Le corridor commercial est un canal important entre la région occidentale de la Chine et les pays de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Il a rejoint 490 ports dans 120 pays et régions en janvier, et, en 2023, son volume de fret a augmenté de 21 % par rapport à l'année précédente, selon le rapport de travail du gouvernement de la municipalité de Chongqing.

Mardi, Xi Jinping a appelé la région à accélérer la construction du corridor et à mieux s'intégrer à la Belt and Road Initiative (BRI) pour promouvoir l'ouverture de la région. Il avait déjà déclaré que la participation active de la région occidentale de la Chine à la BRI améliorerait grandement la connectivité entre les régions orientale et occidentale de la Chine et entre la Chine et le monde extérieur.

Jusqu'à présent, le modèle de connectivité a pris forme dans la région occidentale. Les données du Bureau national des statistiques (BNS) de Chine montrent qu'un total de 35 000 trains de marchandises Chine-Europe sont partis depuis la région occidentale au cours des cinq dernières années, ce qui représente 50,5 % du total du pays. En 2023, le volume total des importations et des exportations de la région occidentale a augmenté de 37 % par rapport à 2019.

Comme la région occidentale est le berceau des grands fleuves chinois comme le fleuve Yangtze, le fleuve Jaune et le fleuve Lancang, et qu'elle compte de nombreux animaux sauvages rares, Xi Jinping s'est également engagé à protéger la sécurité écologique nationale.

Il a insisté sur l'accélération des grands projets de protection et de restauration des écosystèmes, sur la stimulation du programme de la Grande Muraille verte pour lutter contre les tempêtes de sable et l'érosion des sols dans la région du Nord, et sur la promotion de l'économie d'énergie et de la réduction des émissions de carbone dans les secteurs traditionnels, ainsi que sur l'utilisation propre et efficace du charbon.

La Chine a commencé à mettre en œuvre la stratégie nationale pour le développement à grande échelle de la région occidentale en 2000. Depuis 2020, la croissance annuelle moyenne du PIB de la région a atteint 10,2 %, ce qui a grandement réduit l'écart économique avec d'autres régions. Plus de 21,3 millions d'hectares de terres agricoles ont été convertis en forêts ou en prairies, le taux de couverture forestière dépassant 19 %, selon les données de la Commission nationale du développement et de la réforme.

https://news.cgtn.com/news/2024-04-24/5-years-on-Xi-reasserts-China-s-western-region-development-strategy-1t3CJMNHteM/p.html

SOURCE CGTN

