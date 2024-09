BEIJING, 19 septembre 2024 /CNW/ - « Chine : Race to the Future » est une série documentaire en cinq parties portant sur la transformation remarquable de la Chine depuis la fondation de la République populaire. Diffusés sur CGTN et différentes plateformes de médias sociaux du 16 au 20 septembre, les cinq épisodes jettent un regard sur différents aspects des changements qui ont eu lieu au cours des 75 dernières années.

La série est animée par Mike Walter, présentateur de nouvelles télévisuelles primé aux Emmy, et Gasthoori Manickam, animatrice singapourienne et lauréate d'un prix au Festival du film de Beijing. Ces deux personnalités ont parcouru la Chine à la recherche de réponses à la question suivante : Qu'est-ce qui motive la modernisation de la Chine?

Aujourd'hui, le peuple chinois tire une grande confiance et une grande inspiration des 5 000 ans de civilisation ininterrompue de son pays. Des cérémonies de mariage, des robes traditionnelles et des reliques culturelles à la conception architecturale en passant par la production cinématographique, le patrimoine ancien du pays est transmis et transformé en de nouvelles formes. D'un point de vue mondial, la civilisation chinoise enrichit la culture mondiale et contribue à sa diversité. Comme le dit Frances Wood, ancienne conservatrice des collections chinoises de la British Library : « La Chine était là, elle est toujours là et elle demeure la même.

Qu'est-ce qui permet à la Chine d'aller de l'avant? L'un des principaux facteurs est son bassin de talents. Dans leur poursuite de l'innovation avec détermination et persévérance, des professionnels audacieux et aspirants œuvrant dans des domaines comme l'aérospatiale, l'intelligence artificielle et la fabrication de puces surmontent les défis que représentent les sanctions et les blocus sur les technologies. Comme l'ont découvert nos animateurs, il ne fait aucun doute que les talents dont la Chine dispose soutiendront sa croissance économique vers l'avenir.

En visitant les endroits où se déroulent les grandes transformations, en apprenant directement auprès des personnes qui les façonnent et en rencontrant des spécialistes de différents domaines et milieux, ils ont découvert que la Chine favorise une plus grande confiance culturelle, poursuit des progrès de grande qualité, relève ses défis, perfectionne des talents hautement qualifiés, protège l'environnement et fait preuve d'une plus grande ouverture. En résumé, « China : Race to the Future" fournit un aperçu détaillé du cours de la modernisation rapide de la Chine et explore des façons dont celle-ci pourrait profiter au développement mondial et au bien-être de l'humanité.

https://news.cgtn.com/news/2024-09-18/China-Race-to-the-Future-1wZAsfekzq8/p.html

SOURCE CGTN

Personne-ressource : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]