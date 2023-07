BEIJING, le 5 juill. 2023 /CNW/ - L'Iran est officiellement devenu mardi le neuvième État membre de l'Organisation de coopération de Shanghai (OCS), une organisation de coopération régionale globale qui couvre la plus grande superficie et la plus grande population du monde.

L'admission complète de l'Iran a été officialisée lors de la 23e réunion du Conseil des chefs d'État de l'organisation. Les dirigeants de l'OCS ont assisté à la réunion en ligne.

Prenant la parole lors de la réunion, le président chinois Xi Jinping a accueilli l'Iran dans la famille de l'OCS et a appelé les États membres de l'OCS à rester unis et coordonnés afin d'apporter plus de certitude et d'énergie positive à la paix et au développement dans le monde.

« Le souhait du peuple pour une vie heureuse est notre objectif, et la paix, le développement et la coopération gagnant-gagnant sont les tendances inébranlables de notre époque », a souligné Xi Jinping.

Appelant à faire du monde un endroit meilleur, Xi Jinping a déclaré aux dirigeants de l'OCS que la Chine est prête à travailler avec d'autres États membres pour mettre activement en œuvre l'Initiative mondiale de développement, l'Initiative pour la sécurité mondiale et l'Initiative pour la civilisation mondiale.

Dans un monde de bouleversement et de transformation, le président Xi Jinping a successivement proposé l'Initiative mondiale de développement, l'Initiative pour la sécurité mondiale et l'Initiative pour la civilisation mondiale, apportant ainsi la solution de la Chine à la gouvernance mondiale. Les trois initiatives répondent également aux besoins de l'OCS de renforcer ses « trois piliers », les trois principaux domaines de coopération que sont la sécurité, l'économie et les échanges entre les peuples.

Protéger la sécurité commune

L'OCS est née il y a plus de deux décennies d'une mission fondamentale de lutte contre les trois forces que sont le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme. Au fil des ans, la coopération en matière de sécurité est demeurée une priorité majeure pour les États membres dans le cadre de l'OCS.

Pour combattre les « trois forces », les membres de l'OCS ont fait des progrès notables en élargissant l'échange de renseignements et d'information et en menant des exercices de lutte contre le terrorisme. En 2020 seulement, les États membres de l'OCS ont réussi à prévenir plus de 40 attaques terroristes et à démanteler plus de 50 groupes terroristes.

L'organisation agit également à titre de coordonnateur principal des efforts des pays membres pour réprimer le trafic de drogue et la criminalité transnationale organisée et gérer les flambées de points chauds régionaux grâce à des mécanismes tels que le Groupe de contact OCS-Afghanistan.

Appelant au maintien de la paix régionale et à la protection de la sécurité commune, Xi Jinping a souligné que « le maintien de la paix et de la sécurité dans cette région est notre responsabilité commune ».

Il a ajouté que la Chine est prête à travailler avec toutes les parties pour mettre en œuvre l'Initiative pour la sécurité mondiale, promouvoir le règlement des différends internationaux par le dialogue et la consultation, et encourager le règlement politique des points chauds internationaux et régionaux, afin de forger un solide bouclier de sécurité dans la région.

Agrandir le « gâteau de la coopération »

Couvrant les trois cinquièmes du continent eurasien, l'OCS représente près de la moitié de la population mondiale et plus de 20 % du produit intérieur brut (PIB) mondial, ce qui signifie également un potentiel de développement encore plus grand. La Belt and Road Initiative (BRI) proposée par la Chine a offert aux membres de l'OCS la possibilité d'exploiter le potentiel et d'améliorer leur coopération pratique, notamment dans le domaine des infrastructures.

Avec la construction de services de transport tels que le chemin de fer Chine-Kirghizistan-Ouzbékistan, le gazoduc Chine-Asie centrale et l'exploitation régulière des services de trains de marchandises Chine-Europe, les liens entre les États membres de l'OCS se sont matériellement resserrés.

« Nous devrions travailler ensemble pour élargir la Belt and Road en tant que "voie du bonheur" au bénéfice du monde entier », a déclaré Xi Jinping. Il a également déclaré aux dirigeants de l'OCS que, à l'occasion du 10e anniversaire de la Belt and Road Initiative, la Chine organisera le troisième Forum Belt and Road pour la coopération internationale.

La zone de démonstration de coopération économique et commerciale Chine-OCS a également apporté des avantages tangibles aux populations locales. Ses échanges avec les pays de l'OCS ont bondi à 8,1 milliards de yuans (environ 1,1 milliard de dollars) en 2022, contre 850 millions de yuans (environ 117 millions de dollars) en 2019.

La promotion de la croissance économique est une tâche commune à tous les pays de la région, a souligné le Président Xi Jinping lors de la réunion. Il a appelé les membres de l'OCS à se concentrer sur la coopération pratique et à accélérer la reprise économique.

Il s'est également engagé à travailler avec toutes les parties pour mettre en œuvre l'Initiative de développement mondial et élargir le cercle de la coopération gagnant-gagnant tout en dénonçant le protectionnisme, les sanctions unilatérales et l'exagération de la sécurité nationale, et en rejetant les mesures visant à ériger des barrières, à dissocier et à couper les chaînes d'approvisionnement.

Resserrer les liens entre les peuples

Les États de l'OCS abritent de nombreuses civilisations anciennes et de nombreux groupes ethniques avec un héritage religieux et culturel kaléidoscopique. Ils s'efforcent de promouvoir les échanges interculturels et la compréhension mutuelle vraiment nécessaires.

Des manifestations culturelles telles que l'Année des langues, l'Année de la culture et l'Année du tourisme ont été organisées successivement entre les pays membres, dans le but d'aider les habitants des États membres de l'OCS à mieux se connaître.

L'OCS a également mis sur pied l'Organisation de coopération de l'Université de Shanghai (USCO), qui encourage les échanges culturels et universitaires entre les jeunes des États membres de l'OCS. À l'heure actuelle, il y a 82 collèges et universités dans le cadre du programme de coopération de l'USCO, avec sept orientations professionnelles.

Le Président chinois a annoncé mardi qu'au cours des trois prochaines années, la Chine offrira aux États membres de l'OCS 1 000 bourses d'études internationales pour les professeurs de langue chinoise, 3 000 possibilités de camps d'été « Chinese Bridge », et invitera 100 jeunes scientifiques en Chine pour des échanges de recherche scientifique.

Xi Jinping croit que toutes les nations de la région aspirent à un développement harmonieux des différentes civilisations. « Nous invitons toutes les parties à collaborer à la mise en œuvre de l'Initiative pour la civilisation mondiale, à promouvoir l'inclusion et la coexistence entre toutes les civilisations et à accroître la compréhension mutuelle et l'amitié entre toutes les nations. »

https://news.cgtn.com/news/2023-07-04/With-new-member-SCO-eyes-closer-cooperation-amid-global-challenges-1lay4OIVy36/index.html

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]