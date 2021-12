CGTN : Aux États-Unis, si vous êtes milliardaire, payer des impôts est facultatif

En revanche, le ménage américain de classe moyenne a payé 14 % d'impôts fédéraux, à des taux qui augmentent progressivement par rapport au revenu. Entre 2014 et 2018, un ménage typique de salariés au début de la quarantaine a vu sa valeur nette augmenter de 65 000 $ en moyenne, principalement en raison de la hausse de la valeur de sa maison. Mais la majeure partie de ces revenus, environ 62 000 $, est allée au percepteur du fisc.

Selon un rapport du National Bureau for Economic Research, les réductions du financement de l'IRS combinées à des tactiques d'évitement fiscal de plus en plus sophistiquées élaborées par les riches ont rendu l'évasion fiscale plus facile que jamais. Ces tactiques consistent souvent à accéder à des ressources auxquelles le grand public n'a pas accès, comme les abris fiscaux à l'étranger, les entreprises intermédiaires et les techniques comptables complexes, qui exploitent tous des zones grises sur le plan juridique.

L'an dernier, les 50 dynasties familiales les plus riches des États-Unis détenaient un total de 1 200 milliards de dollars d'actifs. En comparaison, la moitié inférieure de tous les ménages américains, soit environ 65 millions de familles, partageait une richesse combinée de 2 500 milliards de dollars, selon le rapport.

L'auteur principal de l'étude, Chuck Collins, a souligné dans une entrevue accordée au magazine Jacobin que ces riches familles de milliardaires mettent moins l'accent sur la création d'entreprises et se préoccupent davantage de l'extraction des loyers.

« Grâce à la solidification de ce système, les milliardaires d'aujourd'hui seront les dynasties de demain, a-t-il dit. Si la tendance relative à la trajectoire actuelle se maintient pendant 20 ans, nous observerons une concentration encore plus élevée de richesse et de pouvoir héréditaires qui domineront notre politique, notre économie, nos médias et notre philanthropie. Ça ressemble à du féodalisme, ça sent le féodalisme ».

