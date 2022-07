CGTN : Au-delà de la chaîne de montagnes du Tianshan : le Xinjiang est une terre de merveilles

Le Tianshan, qui s'étend sur des milliers de kilomètres le long de la frontière nord-ouest de la Chine, divise le Xinjiang en deux. Le président chinois Xi Jinping a toujours eu une grande affection pour la chaîne de montagnes du Tianshan et le Xinjiang. Au cours de sa récente visite, M. Xi a été témoin non seulement de la paix et de la stabilité de la société du Xinjiang, mais aussi de la prospérité découlant de son économie florissante, des deux côtés du Tianshan.

Le président Xi a visité le Xinjiang entre le 12 et le 15 juillet. Il a inspecté neuf endroits dans trois villes et il a assisté à une séance de compte rendu et à sept réunions. Les attentes élevées du président ont été clairement mises en évidence par son horaire chargé et la vigueur et l'intensité des discussions auxquelles il a participé.

D'un coin éloigné à un centre névralgique

Le Xinjiang, arrière-pays relativement enclavé, joue désormais un rôle vital dans l'initiative de la nouvelle route de la soie (Belt and Road Initiative, ou BRI) proposée par la Chine. La valeur de son commerce extérieur a atteint plus de 67,4 milliards de yuans (9,99 milliards de dollars) au cours des cinq premiers mois de cette année, soit une hausse de 30,9 % par rapport à l'année précédente.

Comprenant le centre express ferroviaire Chine-Europe d'Urumqi et une zone sous douane complète, la zone portuaire terrestre internationale d'Urumqi est un projet phare dans la construction de la BRI dans la région.

Depuis sa construction en 2015, la zone portuaire terrestre a attiré plus de 30 milliards de yuans (environ 4,44 milliards de dollars) d'investissements et plus de 340 entreprises. Un projet de commerce électronique transfrontalier a également été mis en œuvre.

En juin 2022, la zone portuaire terrestre avait assuré plus de 5 900 trajets de train de marchandises entre la Chine et l'Europe par le biais de 21 itinéraires reliant 26 villes de 19 pays et régions d'Europe et d'Asie. Les trains transportent plus de 200 catégories de marchandises, allant des produits quotidiens de première nécessité et des vêtements aux équipements mécaniques et aux matériaux de construction.

« Avec l'avancement de la coopération pour la BRI, le Xinjiang n'est plus un coin éloigné, mais plutôt une zone centrale et une plaque tournante », a déclaré M. Xi lors de sa visite à la zone portuaire terrestre internationale d'Urumqi.

Une nouvelle vision

Représentant le sixième du territoire de la Chine, le Xinjiang abrite 13 groupes ethniques, six grandes religions et plus de 25 millions d'habitants. C'est une région qui a toujours eu une valeur stratégique.

« Au cours de notre voyage dans la nouvelle ère, nous nous efforcerons de faire du Xinjiang un endroit magnifique, uni, harmonieux et prospère, caractérisé par une culture avancée, une vie heureuse pour tous et un environnement écologique sain », a souligné le président Xi lors de la visite, appelant à trouver un juste équilibre entre le développement économique et social et la protection de l'environnement.

La région a connu un développement écologique robuste de 2010 à 2019, avec une augmentation nette de plus de 113 millions de mu (environ 7,53 millions d'hectares) de terres écologiquement fonctionnelles, comme l'a montré la dernière étude sur les terres et les ressources du Xinjiang.

En 2019, la région avait enregistré plus de 183 millions de mu (environ 12,2 millions d'hectares) de forêts, 780 millions de mu (environ 52 millions d'hectares) de prairies, 22,87 millions de mu (environ 1,52 million d'hectares) de zones humides et 33,18 millions de mu (environ 2,21 millions d'hectares) de rivières et de lacs.

Le Xinjiang a prévu de créer le parc national Kalamaili et le parc national de la cordillère du Kunlun, les premiers de leur genre dans la région, afin de protéger les espèces en péril et les écosystèmes locaux.

L'administration locale a fixé l'objectif de croissance annuelle moyenne du PIB de la région à plus de 6 % pendant la période du 14e plan quinquennal (2021-25) et elle a prévu de créer en moyenne 460 000 nouveaux emplois urbains chaque année et de ramener le taux de chômage urbain à moins de 5,5 %.

