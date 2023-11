BEIJING, 12 novembre 2023 /CNW/ - La Chine affirme qu'elle continuera de maintenir une approche centrée sur la population et d'accélérer les progrès dans l'amélioration des capacités de prévention des catastrophes, d'atténuation et de secours. Pour cause, Beijing, la province du Hebei et plusieurs autres régions du pays ont été frappées par des inondations et des catastrophes géologiques causées par des précipitations extrêmes à la fin de juillet et au début du mois d'août.

Vendredi, le président chinois Xi Jinping a visité les régions touchées par les inondations cet été à Beijing et dans la province du Hebei, où il a inspecté la reconstruction après les inondations. À l'approche de l'hiver dans le nord de la Chine, il a appelé à redoubler d'efforts pour combler les lacunes en matière de sécurité et renforcer les maillons faibles, tout en accélérant les progrès dans l'amélioration des systèmes de projets de prévention des inondations et de gestion des urgences.

Dans une école qui servait d'abri temporaire à Mentougou à Beijing, le président a parlé avec des élèves et a dit qu'il était heureux de voir leurs visages souriants après avoir pu retourner à l'école selon l'horaire prévu. Il a insisté pour qu'on améliore l'éducation des enfants en matière de sécurité afin de les sensibiliser davantage.

Le président chinois, également secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois, a plus tard rencontré les membres de la famille des martyrs qui sont morts pendant la saison des inondations et a exprimé ses condoléances. Il s'est également entretenu avec des membres et des cadres du Parti qui ont participé à la prévention des inondations et aux secours aux sinistrés.

Amélioration des efforts de prévention des catastrophes

Le président Xi a également rendu visite à un village du canton de Miaofengshan plus tard dans la journée, où il a inspecté les travaux de renforcement des infrastructures locales.

« Après des inondations majeures, des travaux de construction et d'amélioration majeurs doivent être réalisés, tout en améliorant de manière significative le niveau des installations de conservation de l'eau et de lutte contre les inondations », a déclaré M. Xi aux autorités locales, appelant à une intégration de la reconstruction après sinistre et d'un développement de haute qualité.

Il a également appelé à une amélioration scientifique, soulignant notamment que la revitalisation des zones rurales et la construction d'une civilisation écologique devraient également être réalisées au cours du processus de reconstruction, en vue d'une amélioration globale de la prévention des catastrophes, les capacités d'atténuation et de secours.

Il a également insisté sur la nécessité de faire progresser les systèmes de gestion des urgences à l'échelle locale, urbaine et rurale, afin d'assurer des capacités d'autosauvetage et de sauvetage mutuelles.

