CGTN America lance l'action médiatique « Together For A Shared Future » (Ensemble pour un avenir commun)

BEIJING, 17 janvier 2022 /CNW/ - CGTN America lance l'action médiatique « Together For A Shared Future ». Le programme comprend les messages vidéo d'invités de premier plan, les attentes d'un membre principal du Comité international olympique (CIO) et d'athlètes olympiques à l'égard des Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing, ainsi que les célébrations du Nouvel An chinois du Tigre à Washington, D.C.