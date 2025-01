WASHINGTON, 16 janvier 2025 /CNW/ - CGTN America et CCTV UN présente l'événement « Prelude to the Spring Festival Gala » organisé par le China Media Group, de retour à New York.

À l'approche de l'année du serpent, l'événement « Prelude to the Spring Festival Gala » débarque à New York, célébrant les riches traditions du Nouvel An chinois.

L'événement de cette année s'appuie sur le succès et l'élan de son événement inaugural largement reconnu en 2024, présentant la culture du Nouvel An chinois à un public mondial tout en favorisant les échanges culturels et la compréhension mutuelle entre les diverses communautés du monde.

Des invités distingués représentant la Chine, les États-Unis et les Nations Unies livreront des messages sincères faisant la promotion des échanges culturels et de l'unité mondiale.

Un défilé de mode chinois moderne, inspiré du jeu vidéo primé « Black Myth : Wukong », est sur le point éblouir les auditoires. Des vedettes de la NBA sont invitées à se joindre à la présentation, créant une fusion novatrice du sport et du style sur la piste, et mettant en lumière la conception traditionnelle chinoise et contemporaine.

L'auditoire sera témoin d'une performance puissante en langage des signes de la part d'un gagnant du concours Golden Buzzer de Got Talent aux États-Unis, aux côtés d'artistes diversifiés. Le public aura également l'occasion de participer à un segment interactif pour apprendre des phrases festives en langage des signes, faisant la promotion de l'inclusion et de la communication sans obstacle.

Des musiciens et des artistes internationaux et chinois, dont des élèves de la Lincoln High School de l'État de Washington, se réuniront pour célébrer la fusion de l'Orient et de l'Occident, mettant en valeur la beauté de la diversité et de l'harmonie à travers des chansons et des danses.

Avant le salon, les invités pourront assister à une réception culturelle mettant en vedette des artefacts chinois exquis et offrant des occasions de tisser des liens avec des professionnels de diverses industries.

L'événement de cette année, qui aura lieu le jeudi 16 janvier en soirée, attirera plus de 150 invités de marque. Il se déroule également à un moment où l'UNESCO a récemment inscrit la fête du printemps, les pratiques sociales du peuple chinois pour célébrer le Nouvel An traditionnel, sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

Regarder le Gala de la fête du Printemps présenté par le China Media Group la veille du Nouvel An chinois est devenu une tradition du Nouvel An pour les gens du monde entier. L'événement crée des souvenirs joyeux pour des générations de téléspectateurs, devenant un symbole culturel permettant au monde d'explorer et de mieux comprendre la Chine. Pour célébrer la désignation patrimoniale de l'UNESCO, le gala de cette année promet d'être un festin culturel grandiose, joyeux et prometteur pour le public mondial.

