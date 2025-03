WASHINGTON, 8 mars 2025 /CNW/ - CGTN America et CCTV UN présentent « La Chine au printemps - Partager les opportunités avec le monde entier ».

Un événement spécial présenté par le China Media Group au Polsky Center for Entrepreneurship and Innovation, à l'Université de Chicago, mettra en lumière les voies de la coopération dans les domaines de la science, de la technologie et des affaires, et permettra de continuer à faire progresser les échanges culturels entre la Chine et les États-Unis.

Le 10 mars, « La Chine au printemps - Partager les opportunités avec le monde entier » accueillera une centaine d'invités, dont des diplomates, d'anciens gouverneurs, des professeurs, des entrepreneurs et des étudiants de Chine et des États-Unis. Tous auront pour objectif de comprendre les défis complexes auxquels nous faisons face aujourd'hui et les solutions que les dirigeants de demain peuvent offrir.

Dans le cadre du programme de bourses d'études Young Envoy Scholarship (YES), 50 000 jeunes Américains se rendront en Chine dans le cadre de programmes d'études et d'échanges au cours des cinq prochaines années. L'idée qui sous-tend cette démarche est que les jeunes peuvent aider à forger de meilleures relations entre la Chine et les États-Unis.

Les étudiants qui ont visité la Chine nous parleront de leurs expériences, de la façon dont ces échanges interpersonnels leur donnent l'occasion d'en apprendre davantage sur la culture chinoise, de créer des amitiés durables et de les aider à acquérir une perspective mondiale.

Les étudiants nous parleront de leurs voyages en Chine - des endroits qu'ils ont visités, des personnes qu'ils ont rencontrées - et de la façon dont cela a enrichi leur éducation et renforcé leurs espoirs d'améliorer les relations sino-américaines.

La technologie est également importante pour établir des passerelles entre les sociétés. Elle transforme les industries et les économies à un rythme sans précédent. La collaboration peut mener les progrès mondiaux vers de nouveaux sommets. Nous discuterons de la façon dont les découvertes révolutionnaires rapprochent la Chine et les États-Unis et du rôle de la technologie dans la recherche d'un terrain d'entente.

L'événement est co-organisé par le China Media Group, la China General Chamber of Commerce - Chicago et la Future Wanxiang Foundation.

(Ce document est distribué par MediaLinks TV, LLC au nom de CCTV. Des renseignements supplémentaires sont disponibles au ministère de la Justice des États-Unis, Washington, D.C.)

Personne-ressource : [email protected]

SOURCE MediaLinks TV LLC