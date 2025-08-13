WASHINGTON, 13 août 2025 /CNW/ - CGTN America et CCTV UN lancent l'événement « Échos de paix » pour souligner le 80e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale.

L'événement d'échange culturel « Échos de paix » à New York met en vedette des délégations mondiales, des anciens combattants et des expériences multimédias uniques pour commémorer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la fondation des Nations Unies. L'événement, qui doit avoir lieu le 13 août à 20 h (HE) au siège des Nations Unies, vise à rendre hommage aux héros, à réfléchir à la résilience et à réaffirmer les principes de paix qui guident la communauté internationale depuis huit décennies.

Des délégations d'environ 30 pays, dont des représentants des Nations Unies, des représentants des anciens combattants de la Deuxième Guerre mondiale et des diplomates, assisteront à l'événement d'échange culturel.

Le programme comprend des discours-programmes de personnalités de premier plan de la Chine, des États-Unis et des Nations Unies. Les musiciens interpréteront le « Tennessee » du film Pearl Harbor, saisissant l'essence aigre-douce de l'amour dans l'ombre de la guerre. Ils présenteront également « Flowers of Peace », un hommage à l'espoir et au triomphe de l'adversité.

Une projection cartographique impressionnante sera affichée sur le mur latéral du bâtiment du Secrétariat. La projection présentera visuellement le parcours du monde vers la paix et l'établissement des Nations Unies. Le complexe du siège des Nations Unies à New York a été officiellement inauguré le 9 janvier 1951. L'emblématique Secrétariat Building a été achevé en 1950. Ces bâtiments incarnent la vision commune de paix et de coopération de la communauté internationale post-WWII, fondée sur les idéaux de la Charte des Nations Unies et de la Déclaration universelle des droits de l'homme.

Présenté par le China Media Group, l'événement d'échange culturel « Échos de paix » souligne l'importance continue des Nations Unies pour la promotion de la paix et de la coopération mondiales.

(Ce document est distribué par MediaLinks TV, LLC au nom de CCTV. Des renseignements supplémentaires sont disponibles au département de la Justice, Washington, D.C.)

Personne-ressource : [email protected]

SOURCE MediaLinks TV LLC