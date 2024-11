WASHINGTON, 13 novembre 2024 /CNW/ - CGTN America & CCTV UN lance "Chinese Films Gain Ground at 45th American Film Market."

Le 45e American Film Market (AFM) s'est terminé le 10 novembre à Las Vegas, dans l'État du Nevada, où le China Film Group a contribué à mettre en valeur les récentes réalisations du cinéma chinois.

C'est la deuxième année que le pavillon commun du film chinois participe à l'AFM, en présence d'une délégation de 55 grandes organisations cinématographiques chinoises. Plus de 200 projets cinématographiques ont été présentés, y compris des œuvres mettant en valeur la culture et l'esthétique chinoises, comme The Legend of the Condor Heroes : The Great Hero et Only Green. Des films sur le thème de la réalité comme Moving Forward ont également été présentés, ainsi que des films d'animation et des documentaires comme The Great Journey.

Les films chinois présentés ont suscité un intérêt considérable de la part des professionnels de l'industrie, faisant la promotion des échanges culturels sino-américains. Fu Ruoqing, président de China Film Group Corporation, a déclaré que les studios d'Hollywood, dont Warner Bros, Universal, Sony et Disney, se sont montrés intéressés à distribuer des films chinois et à former des partenariats.

« Je crois que grâce aux films, nous pouvons aider les Chinois à mieux comprendre le peuple américain et permettre aux Américains d'en apprendre davantage sur la Chine et son peuple, a déclaré M. Fu. À l'avenir, nous continuerons de créer davantage de films et de refléter les expériences, la culture et les valeurs réelles de la Chine, a-t-il ajouté.

L'AFM est l'un des événements de négociation de films les plus importants au monde, rassemblant des milliers de professionnels de l'industrie de plus de 80 pays pour six jours de transactions de droits, de projections de films et de forums.

Cliquez ici pour regarder la vidéo : https://newsus.cgtn.com/news/2024-11-12/-Chinese-cinema-celebrated-and-expands-its-global-reach-at-AFM-1ysBLl8Ctoc/p.html

