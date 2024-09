CGTN America et CCTV UN publie My China Story : the Future Youth Leaders Forum

WASHINGTON, 27 septembre 2024 /CNW/ - À l'approche du 75e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine, un événement spécial présenté par le China Media Group et la Banque de Chine aux États-Unis soulignera l'engagement du pays envers la paix, le progrès par nos jeunes - les leaders de demain.

Le 28 septembre, à New York, « My China Story : The Future Youth Leaders Forum » rassemblera des diplomates, des professeurs, des analystes et des étudiants de la Chine et des États-Unis pour comprendre les défis complexes auxquels nous faisons face aujourd'hui et les solutions que les dirigeants de demain peuvent offrir.

Au cours de la visite du président chinois Xi Jinping à San Francisco l'an dernier, il a invité 50 000 jeunes Américains à se rendre en Chine dans le cadre de programmes d'études et d'échanges au cours des cinq prochaines années. On croit que les jeunes peuvent aider à forger de meilleures relations entre la Chine et les États-Unis.

Les éducateurs qui ont visité la Chine nous parleront de leurs expériences, de la façon dont ces échanges interpersonnels offrent aux étudiants la chance d'en apprendre davantage sur la culture chinoise, de créer des amitiés durables et de les aider à acquérir une perspective mondiale.

Les étudiants nous parleront de leurs voyages en Chine - les endroits qu'ils ont visités, les personnes qu'ils ont rencontrées - et de la façon dont cela a enrichi leur éducation et renforcé leurs espoirs d'amélioration des relations sino-américaines.

L'événement souligne l'importance pour les jeunes de la Chine et des États-Unis de se comprendre et de s'apprécier mutuellement dans le cadre d'un effort plus large visant à améliorer les liens grâce à des interactions publiques stables.

