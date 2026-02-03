WASHINGTON, 3 février 2026 /CNW/ - CGTN America et CCTV UN lancent un « événement culturel pour célébrer le festival du printemps et le 55e anniversaire de la diplomatie du ping-pong entre la Chine et les États-Unis ».

À l'approche de l'année du cheval et du festival du printemps, China Media Group présente le « Prélude à son gala du festival du printemps, invitant le monde entier à y assister », ainsi que d'autres activités pour fêter le 55e anniversaire de la diplomatie du ping-pong entre la Chine et les États-Unis. L'événement spécial aura lieu le mardi 3 février à la Lincoln High School de Tacoma, dans l'État de Washington, un site qui revêt une valeur symbolique durable dans l'histoire des échanges culturels entre la Chine et les États-Unis et entre les peuples chinois et américain.

Cet événement phare, qui en est désormais à sa troisième édition, vise à faire connaître la riche culture du festival du printemps à la communauté internationale, en favorisant la compréhension mutuelle entre diverses civilisations et les échanges culturels entre la Chine et les pays du monde entier. Regarder le gala annuel du festival du printemps de China Media Group est une tradition pour les Chinois. Ces festivités servent de symbole culturel pour permettre au monde de découvrir et de mieux comprendre la Chine.

Parallèlement à la célébration du festival du printemps, cette année marque le 55e anniversaire de la révolutionnaire diplomatie du ping-pong, l'échange historique engagé en 1971, qui a contribué à briser la glace entre la Chine et les États-Unis. Ce qui avait commencé par une série de matchs amicaux de tennis de table s'est alors transformé en un tournant emblématique de l'histoire diplomatique moderne, illustrant le pouvoir unique des échanges sportifs et culturels pour dépasser les différences et ouvrir des canaux de dialogue et de coopération.

Ponctué d'allocutions d'éminents invités chinois et américains, l'événement organisé par China Media Group proposera également d'énergiques démonstrations de tennis de table honorant l'esprit de la diplomatie du ping-pong, ainsi que de fascinants spectacles musicaux.

Ces festivités se veulent une mise en lumière du pouvoir durable de la culture et du sport pour rapprocher les peuples par-delà les frontières. En revisitant l'esprit de la diplomatie du ping-pong et en mettant en avant la joie partagée du festival du printemps, ce rassemblement encourage les jeunes générations à adopter une attitude de dialogue, de respect mutuel et de compréhension interculturelle.

(Ce communiqué est distribué par MediaLinks TV, LLC pour le compte de CCTV. Des informations complémentaires sont disponibles au département de la Justice, Washington, D.C.)

Personne-ressource : Jose

[email protected]

SOURCE MediaLinks TV LLC