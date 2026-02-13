WASHINGTON, 13 février 2026 /CNW/ - Communiqué de CGTN America et CCTV UN : CMG présente son « Prélude au gala de la fête du printemps » à New York en l'honneur de l'année du Cheval

China Media Group présente le « Prélude au gala de la fête du printemps » à New York, marquant l'arrivée joyeuse de l'année du Cheval avec une soirée de célébration culturelle, d'innovation et d'unité mondiale.

L'événement « Prélude au gala de la fête du printemps », qui se tiendra le vendredi 13 février à Midtown Manhattan, accueillera des invités de marque représentant la Chine, les États-Unis et les Nations unies, qui transmettront des messages sincères faisant la promotion de l'échange culturel, de la coopération internationale et de l'unité mondiale.

L'année du Cheval commence le 17 février. Regarder le gala du festival du printemps de CMG à la veille du Nouvel An chinois est une tradition pour les Chinois. Ces festivités servent de symbole culturel pour permettre au monde de découvrir et de mieux comprendre la Chine.

L'événement « Prélude au gala de la fête du printemps » à New York partagera ce même esprit et proposera des performances dynamiques, mettant en valeur à la fois la tradition et la modernité. Un numéro de danse du dragon donnera le coup d'envoi à la soirée, et plus tard, des musiciens et des interprètes monteront sur scène pour chanter et danser la diversité et l'harmonie.

Les participants profiteront d'un spectacle de magie unique réalisé par un artiste reconnu pour ses illusions et ses expériences immersives à grande échelle. Le spectacle comprendra des interactions avec le public et avec des robots parlants.

Il y aura une exposition exceptionnelle d'œuvres d'IA dans le cadre de l'appel à soumissions mondial d'œuvres visuelles d'IA « Bright Future of Humanity », lancé en août dernier, invitant les jeunes créateurs à utiliser l'IA pour des récits positifs et tournés vers l'avenir.

L'un des derniers numéros sera une remarquable démonstration de tai-chi et d'arts martiaux, et la soirée se terminera par de la musique et un défilé de mode mettant en vedette des motifs inspirés dela tradition et de la technologie.

Le « Prélude au gala de la fête du printemps » de 2026 reflétera avec succès l'esprit d'échange culturel et de respect mutuel, renforçant l'importance des traditions dans une communauté mondiale.

