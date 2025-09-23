WASHINGTON, 23 septembre 2025 /CNW/ - CGTN America et CCTV UN lancent l'exposition d'arts visuels "Beauty in Harmony, Destiny in Unity".

China Media Group présente "Beauty in Harmony, Destiny in Unity" (La beauté en harmonie, le destin en unité), une exposition d'arts visuels au siège des Nations Unies le mardi 23 septembre à 11h00, coïncidant avec l'Assemblée générale des Nations Unies 2025. L'exposition marque le 80e anniversaire des Nations Unies et vise à réfléchir à la vision fondatrice de l'organisation. Elle invite également les participants à réfléchir à la façon dont l'humanité peut travailler collectivement pour bâtir une communauté mondiale avec un avenir commun. À travers la narration visuelle, l'exposition cherche à mettre en lumière à la fois les idéaux qui ont guidé l'ONU pendant huit décennies et la pertinence continue de ces principes dans le monde interconnecté d'aujourd'hui.

Présentant une collection diversifiée de peintures et d'œuvres multimédias, l'exposition retrace l'évolution et la pratique des idéaux fondamentaux de l'ONU. Les objets exposés mettent en lumière des progrès tangibles dans des domaines clés au cœur du Programme de développement durable à l'horizon 2030, notamment la réduction de la pauvreté, la sécurité alimentaire, l'innovation en matière d'énergie verte, la santé globale et le maintien de la paix à l'échelle internationale. L'a présentation met l'accent non seulement sur les efforts mondiaux, mais aussi sur les contributions de la Chine à l'atteinte de ces objectifs. Les contributions d'artistes internationaux et de jeunes créateurs soulignent encore davantage le rôle de la créativité, de l'imagination et de l'espoir dans la création d'un avenir durable et inclusif.

L'exposition est conçue pour favoriser le dialogue entre un large public, notamment des diplomates, des représentants de la société civile, des artistes et des jeunes. En reliant les objectifs politiques aux récits humains et à l'expression créative, l'événement vise à susciter des conversations constructives qui peuvent inspirer la collaboration et les engagements. À travers cette intersection de l'art, de la culture et de la gouvernance mondiale, "Beauty in Harmony, Destiny in Unity" cherche à encourager la compréhension interculturelle et à accélérer les progrès collectifs vers l'atteinte des Objectifs de développement durable.

