WASHINGTON, le 23 oct. 2025 /CNW/ - CGTN America et CCTV UN présentent « Dialogue mondial sur l'innovation, l'ouverture et le développement commun »

China Media Group organisera un événement médiatique le vendredi 24 octobre à l'ambassade de la République populaire de Chine à Washington, DC. L'événement, qui met l'accent sur l'innovation, l'ouverture et le développement commun, réunira des diplomates, des commentateurs et des représentants de premier plan de la jeune génération chinoise et américaine afin de discuter des résultats et des thèmes issus de la quatrième session plénière du Comité central du Parti communiste chinois, qui s'est tenue à Pékin du 20 au 23 octobre.

La séance plénière examine les propositions de formulation du 15e Plan quinquennal (2026-2030) du développement économique et social national. Elle met l'accent sur un développement de haute qualité, l'autonomie technologique, la transformation verte et la création d'un système industriel moderne intégrant une croissance numérique, intelligente et durable. La séance souligne également l'importance de l'éducation, de la science et de la technologie en tant que moteurs de la modernisation, appelant à une plus grande confiance culturelle et à une meilleure compréhension mondiale grâce au dialogue et aux échanges.

Le prochain événement médiatique proposera des discours liminaires prononcés par des responsables et des commentateurs chinois et américains, suivis d'une table ronde animée avec des jeunes qui exploreront des thèmes mondiaux importants, notamment la gouvernance mondiale, la modernisation de la Chine, l'intelligence artificielle et la technologie, le développement durable, le changement climatique et les échanges entre les peuples. Ces conversations reflètent la vision et les aspirations d'une nouvelle génération déterminée à façonner un monde plus inclusif et tourné vers l'avenir.

De 2021 à 2024, l'économie chinoise a connu une croissance annuelle moyenne de 5,5 %, contribuant à près de 30 % de la croissance mondiale tout en favorisant le développement vert, l'innovation et l'ouverture. Ce débat vise à apporter un éclairage nouveau sur la manière dont ces réalisations et les nouvelles orientations politiques peuvent soutenir des progrès mondiaux inclusifs et durables.

