WASHINGTON, le 13 mars 2026 /CNW/ - CGTN America et CCTV UN publient « La Chine printanière : les opportunités de développement de la Chine pour le monde ».

China Media Group présente un événement spécial « La Chine printanière : les opportunités de développement de la Chine pour le monde » à New York le vendredi 13 mars.

Le rassemblement politique annuel des Deux Sessions de la Chine s'est conclu jeudi à Pékin, les dirigeants nationaux présentant un programme centré sur la prospérité commune, la croissance économique de haute qualité et l'accélération de l'innovation technologique.

Pour expliquer l'importance de ces réunions, l'événement médiatique à New York réunira des diplomates, des universitaires, des banquiers et des économistes pour une discussion approfondie des principaux points à retenir des sessions de l'Assemblée nationale populaire et de la Conférence consultative politique du peuple chinois. L'événement explorera comment le programme politique de cette année fait progresser les objectifs généraux de modernisation de la Chine et son engagement continu à s'ouvrir.

L'un des thèmes centraux des Deux Sessions de cette année était la technologie. Les dirigeants ont présenté l'initiative AI Plus, un effort ambitieux visant à intégrer l'intelligence artificielle dans les principaux secteurs de l'économie chinoise, ainsi que des plans plus vastes visant à étendre l'innovation scientifique et à renforcer les industries émergentes. Les conférenciers examineront ce que ces priorités signifient pour la trajectoire économique de la Chine et son rôle dans le développement technologique mondial.

Les responsables chinois ont également adopté un ton particulièrement internationaliste, appelant à une coopération multilatérale plus forte et à un système commercial mondial équitable et ouvert. Dans un contexte de tensions géopolitiques croissantes, l'événement médiatique mettra en lumière l'importance d'un dialogue soutenu entre les deux plus grandes économies du monde, non seulement pour les relations bilatérales, mais aussi pour la stabilité et la prospérité mondiales.

En réunissant des voix de premier plan de la finance, de la diplomatie et du milieu universitaire, l'événement de New York offre une occasion opportune d'aller au-delà des gros titres et de s'engager sérieusement dans l'évolution de l'orientation politique de la Chine. Alors que les décisions prises à Pékin se multiplient sur les marchés internationaux, des événements comme celui-ci jouent un rôle essentiel pour promouvoir la compréhension mutuelle dont le monde a besoin de toute urgence.

