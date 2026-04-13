WASHINGTON, 13 avril 2026 /CNW/ - CGTN America et CCTV UN publient un article intitulé « Commémoration du 55e anniversaire de la diplomatie du ping-pong à Pékin »

(Ce communiqué est distribué par MediaLinks TV, LLC pour le compte de CCTV. Des informations complémentaires sont disponibles au département de la Justice des États-Unis, Washington, D.C.)

Un événement commémoratif marquant le 55e anniversaire de la diplomatie sino-américaine du ping-pong s'est tenu vendredi au Stade couvert de la capitale, à Pékin.

La commémoration a été organisée conjointement par l'Administration générale du sport de la Chine, le China Media Group (CMG) et l'Association populaire chinoise pour l'amitié avec les pays étrangers.

Plus de 500 participants ont assisté à l'événement, dont des représentants d'organismes gouvernementaux, d'organisations internationales, des secteurs du sport et des médias, ainsi que des délégués à la jeunesse des deux pays.

Le président du CMG, Shen Haixiong, a souligné que le CMG reste déterminé à rapprocher les peuples de Chine et des États-Unis grâce à des échanges et à la coopération, et à promouvoir l'apprentissage mutuel. Alors que la Chine entame son nouveau plan quinquennal, Shen a ajouté que le CMG se tient prêt à travailler avec tous les secteurs pour perpétuer l'esprit de la « diplomatie du ping-pong » et contribuer à bâtir une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

Jan Carol Berris, vice-présidente du Comité national des relations américano-chinoises, qui a participé à la diplomatie Ping-Pong il y a 55 ans, a dit espérer que l'esprit de respect mutuel et d'engagement amical incarné dans la « diplomatie du ping-pong » contribuera à favoriser une relation bilatérale forte, stable et respectueuse qui sert les intérêts des peuples des deux pays et contribue à la paix et au développement mondiaux.

Petra Erika Gummesson Soerling, présidente de la Fédération internationale de tennis de table, a décrit la « diplomatie du ping-pong » comme un moment charnière dans l'histoire du tennis de table, espérant que son esprit soit maintenu pour renforcer l'amitié transfrontalière.

Au cours de l'événement, les anciens joueurs de ping-pong Liang Geliang, Zheng Minzhi, Connie Mae Sweeris et Judy Louise Hoarfrost ont fait part de leurs souvenirs du voyage historique qui a permis de relancer les relations sino-américaines il y a plus d'un demi-siècle.

Le documentaire de CMG, « The Silver Ball: A Journey Beyond », a été officiellement dévoilé lors de l'événement, retraçant comment le sport peut promouvoir les échanges sino-américains.

La cérémonie a également marqué le lancement d'une série d'activités d'échanges sportifs entre la Chine et les États-Unis pour 2026.

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