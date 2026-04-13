WASHINGTON, 13 avril 2026 /CNW/ - CGTN America et CCTV UN publient « Célébration de la Journée de la langue chinoise avec l'événement Civilisations rayonnantes de la langue chinoise »

(Ce communiqué est distribué par MediaLinks TV, LLC pour le compte de CCTV. Des informations complémentaires sont disponibles au département de la Justice, Washington, D.C.)

À l'occasion de la 17e Journée de la langue chinoise de l'ONU, la Mission permanente de la République populaire de Chine aux Nations unies, en partenariat avec le China Media Group, présente l'événement Civilisations rayonnantes de la langue chinoise.

Cet événement international célébrera le 13 avril 2026 le riche patrimoine culturel et l'importance mondiale de la langue chinoise.

La Journée de la langue chinoise de l'ONU, créée par les Nations unies en 2010, est célébrée chaque année le 20 avril pour honorer Cang Jie, inventeur légendaire des caractères chinois. La date correspond au terme solaire chinois traditionnel « Pluie de Céréales » (Guyu), soulignant les racines culturelles profondes et l'héritage historique de l'un des plus anciens systèmes scripturaux au monde.

Avec plus d'un milliard de locuteurs natifs, le mandarin est l'une des six langues officielles des Nations unies depuis 1946. La Chine joue un rôle essentiel dans la promotion du multilinguisme et de la diversité culturelle sur les plateformes mondiales.

Le chinois mandarin suscite de plus en plus d'intérêt dans le monde en tant que force unique pour comprendre, écrire et exprimer la réalité. Il rapproche les sociétés et crée un esprit d'amitié. La Journée de la langue chinoise des Nations unies crée une plateforme de dialogue et de promotion de l'apprentissage mutuel, des échanges culturels et de la coopération mondiale.

Le chinois mandarin n'est pas seulement un outil de communication, c'est aussi un lien qui renforce les amitiés et ouvre à d'innombrables étudiants de nouveaux axes de carrière et de compréhension de la civilisation chinoise.

L'événement qui se tiendra lundi au siège de l'ONU à New York proposera des allocutions d'éminents diplomates et experts linguistiques, ainsi que des prestations musicales classiques pour célébrer les traditions artistiques chinoises.

L'événement Civilisations rayonnantes de la langue chinoise est un fier rappel de l'influence durable de la langue chinoise à travers l'histoire et du rôle vital qu'elle joue aujourd'hui dans la promotion de la communication et des échanges culturels dans le monde entier.

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