CGTN : À la veille de 2022, la Chine promet de ne jamais se reposer sur ses lauriers et est prête à parcourir encore beaucoup de chemin

Au cours des huit dernières années, c'est-à-dire depuis 2014, Xi Jinping a prononcé des discours du Nouvel An, qui permettent au peuple chinois de passer en revue les réalisations du pays et de se tourner vers le chemin qui reste à parcourir.

La Chine assume ses responsabilités envers l'histoire

Après avoir adressé ses salutations au peuple chinois, le président a poursuivi son discours en qualifiant l'année 2021 d'« exceptionnellement importante ».

« À l'occasion de la convergence historique des deux objectifs du centenaire, nous avons entrepris un nouveau parcours vers l'édification d'un pays socialiste moderne à tous les égards et nous avançons d'un pas confiant sur la voie du grand rajeunissement de la nation chinoise », a-t-il déclaré.

En 2021, la Chine a atteint son premier objectif du centenaire, soit de bâtir une société modérément prospère à tous les égards, le Parti communiste chinois (PCC) a célébré son centenaire, et la résolution portant sur les grandes réalisations et l'expérience historique du PCC au cours du dernier siècle a été adoptée.

Xi Jinping a annoncé le 1er juillet que la Chine avait atteint son premier objectif du centenaire, à savoir de bâtir une société modérément prospère à tous les égards. L'éradication de la pauvreté est considérée comme la « tâche fondamentale » pour que le pays atteigne cet important objectif de développement.

La construction d'une société modérément prospère à tous les égards et l'élimination de l'extrême pauvreté, voilà ce que le PCC a offert au peuple chinois, et c'est également sa contribution au monde, a déclaré Xi Jinping vendredi.

La lutte de la Chine contre la COVID-19 et sa contribution au plan d'action mondial concernant le virus constituent un autre élément à souligner.

Revenant sur les appels téléphoniques et les réunions virtuelles avec divers chefs d'État étrangers et dirigeants d'organisations internationales, le président chinois a déclaré que ce n'est que par l'unité, la solidarité et la coopération que les pays du monde entier peuvent écrire un nouveau chapitre pour la construction d'une communauté offrant un avenir commun à l'humanité.

À ce jour, la Chine a fourni deux milliards de doses de vaccins contre la COVID-19 à plus de 120 pays et organisations internationales.

La Chine est prête à parcourir beaucoup de chemin

« Le monde tourne son regard vers la Chine, et le pays est fin prêt », a affirmé Xi Jinping en considérant l'année à venir.

Les Jeux olympiques d'hiver de 2022 à Beijing commenceront dans environ un mois, ce qui fera de la ville la première au monde à accueillir les Jeux olympiques d'été et d'hiver.

Notant que la réalisation du grand rajeunissement de la nation chinoise ne sera pas une tâche facile, le président a souligné l'importance de mener « une autorévolution audacieuse afin de gagner l'initiative historique ».

La sixième séance plénière de la 19e Commission centrale du PCC, qui s'est tenue en novembre, a été l'occasion de passer en revue les efforts déployés par le Parti au cours du dernier siècle, établissant ainsi une ligne directrice pour le Parti en vue de réaliser le rajeunissement national en tirant des leçons de l'histoire.

Lors de la séance, les participants ont également décidé de tenir le 20e Congrès national du PCC au deuxième semestre de 2022. Il s'agit d'un événement majeur ayant une grande importance politique pour le Parti et le pays.

« Les préoccupations du peuple sont toujours ce qui me tient à cœur, et les aspirations du peuple sont toujours ce pour quoi je me bats », a ajouté Xi Jinping.

SOURCE CGTN

