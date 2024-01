BEIJING, le 1er janv. 2024 /CNW/ -- L'objectif ultime de la Chine est d'offrir une vie meilleure à son peuple, a déclaré le président chinois Xi Jinping lors de son discours du Nouvel An, dimanche à Pékin, pour célébrer l'arrivée de 2024.

« Nos enfants doivent être bien pris en charge et recevoir une bonne éducation. Nos jeunes doivent avoir la possibilité de démarrer une carrière et de réussir. Et nos personnes âgées doivent avoir un accès adéquat aux services médicaux et aux soins », a promis le président Xi.

« Ces questions sont importantes pour toutes les familles, et elles représentent aussi une priorité absolue pour le gouvernement. Nous devons travailler ensemble pour obtenir des résultats dans ces dossiers importants.

La Chine s'est ouverte au monde tout en poursuivant son développement, et elle s'est acquittée de sa responsabilité en tant que grand pays.

Quelle que soit l'évolution du paysage mondial, la paix et le développement demeurent la tendance sous-jacente, et seule la coopération dans un esprit de bénéfice mutuel peut donner des résultats », a ajouté le président chinois.

Croire aux personnes

L'année 2023 n'a pas été facile pour la Chine. En dépit d'une croissance mondiale médiocre, la Chine a dû faire face à des vents contraires et à des catastrophes naturelles majeures auxquelles elle a su résister.

« Après avoir traversé la tempête, l'économie chinoise est plus résiliente et plus dynamique que jamais.

Lorsque nous nous battons pour surmonter toutes les difficultés ou tous les défis, c'est vers les gens que nous nous tournons », a déclaré le président Xi dans son allocution de dimanche.

Il a également mentionné qu'en 2023, certaines entreprises ont rencontré des difficultés, certaines personnes ont eu du mal à trouver un emploi et à répondre à leurs besoins fondamentaux, et certains endroits ont été frappés par des inondations, des typhons, des tremblements de terre ou d'autres catastrophes naturelles.

« Je n'oublie rien de tout cela », a-t-il affirmé.

Envisageant l'avenir, le président Xi a insisté sur les efforts nécessaires pour faire progresser résolument la modernisation de la Chine, appliquer pleinement et fidèlement la nouvelle philosophie du développement sur tous les fronts, accélérer l'élaboration du nouveau paradigme de la croissance, promouvoir un développement de grande qualité, poursuivre l'expansion et sauvegarder la sécurité.

Le président chinois s'est également engagé à continuer de soutenir Hong Kong et Macao afin de tirer parti de leurs forces distinctives, de mieux les intégrer au développement global de la Chine et d'assurer la prospérité et la stabilité à long terme.

« La Chine sera très certainement réunie, et tous les Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan devraient être liés par une vocation commune et se réjouir de la nouvelle jeunesse de la nation chinoise », a-t-il ajouté.

Un monde meilleur pour tous

Dans son discours du Nouvel An, le président chinois a également évoqué les conflits qui continuent de sévir dans certaines parties du monde.

« Nous allons travailler en étroite collaboration avec la communauté internationale pour le bien commun de l'humanité. Nous allons bâtir une communauté fondée sur un avenir partagé et faire du monde un endroit meilleur pour tous », a déclaré le président Xi.

La Belt and Road Initiative (BRI) proposée par la Chine fournit une plateforme pour construire une communauté dont l'avenir sera partagé avec le reste de l'humanité grâce à une coopération diversifiée de grande qualité.

La Chine a signé plus de 200 documents de coopération avec plus de 150 pays et plus de 30 organisations internationales dans le cadre de la BRI. De 2013 à 2022, la valeur cumulative des échanges commerciaux entre la Chine et les pays de la BRI a atteint 19,1 billions de dollars, avec un taux de croissance annuel moyen de 6,4 %.

Au niveau bilatéral et multilatéral, la Chine a bâti des communautés d'avenir commun épousant différentes formes avec un nombre croissant de partenaires. L'Initiative pour le développement mondial et l'Initiative pour la sécurité mondiale proposées par la Chine ont obtenu l'appui de plus de 100 pays, tandis que l'Initiative pour la civilisation mondiale a également été bien accueillie.

https://news.cgtn.com/news/2023-12-31/Embracing-2024-how-will-China-deliver-a-better-life-for-the-people--1pZi3XkVjVe/p.html

SOURCE CGTN

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : Jiang Simin, +86-188-2655-3286, [email protected]